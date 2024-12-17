17 декабря 2024

Зарплаты администраторов в Челябинской области за год выросли на 52%

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень зарплат в тринадцати профессиях в 2024 году был выше среднего по рынку
Уровень зарплат в тринадцати профессиях в 2024 году был выше среднего по рынку Фото:

В Челябинской области зарплаты администраторов с годовым ростом в 52% возглавили рейтинг профессий с наиболее высокой динамикой доходов. В итоге их средний доход достиг 81,9 тысячи рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы HeadHunter, в среднем за 2024 год уровень зарплат поднялся в регионе на 21%.

«Наибольшая динамика роста заработных плат наблюдается в административной сфере, где работодатели активно повышают доходы сотрудников, включая курьеров. Это связано с высокой конкуренцией за специалистов и необходимостью привлечения новых кадров», — уточнили в пресс-службе HeadHunter.

Среди других сфер, в которых зафиксирован значительный рост зарплатных предложений, эксперты выделили искусство и развлечения (прирост на 45%), транспорт и логистику (плюс 37%) и рабочие профессии (увеличение на 28%). В этих отраслях медианные зарплаты достигли 58,7 тысячи, 101,8 тысячи и 84 тысячи рублей соответственно. Также в лидерах сельское хозяйство, где зарплаты выросли на 25% и достигли 98 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что общий рост зарплат в регионе за год составил 21%. При этом сразу в 13 профессиональных направлениях динамика прироста превысила данный показатель. Это указывает на острую конкуренцию за кадры в ключевых отраслях, что вынудило работодателей предлагать более выгодные условия труда.

При кадровом дефиците работодатели стали чаще нанимать временных сотрудников. Количество вакансий с частичной занятостью в регионе за год выросло на 34%.

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В Челябинской области зарплаты администраторов с годовым ростом в 52% возглавили рейтинг профессий с наиболее высокой динамикой доходов. В итоге их средний доход достиг 81,9 тысячи рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы HeadHunter, в среднем за 2024 год уровень зарплат поднялся в регионе на 21%. «Наибольшая динамика роста заработных плат наблюдается в административной сфере, где работодатели активно повышают доходы сотрудников, включая курьеров. Это связано с высокой конкуренцией за специалистов и необходимостью привлечения новых кадров», — уточнили в пресс-службе HeadHunter. Среди других сфер, в которых зафиксирован значительный рост зарплатных предложений, эксперты выделили искусство и развлечения (прирост на 45%), транспорт и логистику (плюс 37%) и рабочие профессии (увеличение на 28%). В этих отраслях медианные зарплаты достигли 58,7 тысячи, 101,8 тысячи и 84 тысячи рублей соответственно. Также в лидерах сельское хозяйство, где зарплаты выросли на 25% и достигли 98 тысяч рублей. Аналитики отметили, что общий рост зарплат в регионе за год составил 21%. При этом сразу в 13 профессиональных направлениях динамика прироста превысила данный показатель. Это указывает на острую конкуренцию за кадры в ключевых отраслях, что вынудило работодателей предлагать более выгодные условия труда. При кадровом дефиците работодатели стали чаще нанимать временных сотрудников. Количество вакансий с частичной занятостью в регионе за год выросло на 34%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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