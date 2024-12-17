Зарплаты администраторов в Челябинской области за год выросли на 52%

В Челябинской области зарплаты администраторов с годовым ростом в 52% возглавили рейтинг профессий с наиболее высокой динамикой доходов. В итоге их средний доход достиг 81,9 тысячи рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы HeadHunter, в среднем за 2024 год уровень зарплат поднялся в регионе на 21%.
«Наибольшая динамика роста заработных плат наблюдается в административной сфере, где работодатели активно повышают доходы сотрудников, включая курьеров. Это связано с высокой конкуренцией за специалистов и необходимостью привлечения новых кадров», — уточнили в пресс-службе HeadHunter.
Среди других сфер, в которых зафиксирован значительный рост зарплатных предложений, эксперты выделили искусство и развлечения (прирост на 45%), транспорт и логистику (плюс 37%) и рабочие профессии (увеличение на 28%). В этих отраслях медианные зарплаты достигли 58,7 тысячи, 101,8 тысячи и 84 тысячи рублей соответственно. Также в лидерах сельское хозяйство, где зарплаты выросли на 25% и достигли 98 тысяч рублей.
Аналитики отметили, что общий рост зарплат в регионе за год составил 21%. При этом сразу в 13 профессиональных направлениях динамика прироста превысила данный показатель. Это указывает на острую конкуренцию за кадры в ключевых отраслях, что вынудило работодателей предлагать более выгодные условия труда.
При кадровом дефиците работодатели стали чаще нанимать временных сотрудников. Количество вакансий с частичной занятостью в регионе за год выросло на 34%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!