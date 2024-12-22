Силуанов раскрыл, будут ли лимиты по семейной ипотеке

Силуанов: деньги по семейной ипотеке будут в полном объеме
© Служба новостей «URA.RU»
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Силуанов заявил, что все финансовые сложности по семейной ипотеке были решены
Силуанов заявил, что все финансовые сложности по семейной ипотеке были решены Фото:

Лимитов по семейной ипотеке не будет, несмотря на колебания ставок, финансирование программы будет продолжено в полном объеме. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы это все решили, деньги банкам сейчас поставили, и в следующем году будем предпринимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов», — отметил Силуанов в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что государство обеспечит стабильность программы льготной ипотеки, несмотря на изменения ставок на рынке.

Силуанов также указал на то, что ранее возникшие финансовые сложности с бюджетом были устранены. Деньги по семейной ипотеке будут поставлять в полном объеме, несмотря на изменения ключевой ставки. 

Ранее Минфин объявил о повышении лимитов по программе «Семейная ипотека» с 6,25 трлн рублей до 8,65 трлн рублей. Согласно заявлениям представителей министерства, данное решение направлено на предотвращение потенциальной приостановки программы вследствие возможного исчерпания установленных лимитов банками.

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Лимитов по семейной ипотеке не будет, несмотря на колебания ставок, финансирование программы будет продолжено в полном объеме. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Мы это все решили, деньги банкам сейчас поставили, и в следующем году будем предпринимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов», — отметил Силуанов в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что государство обеспечит стабильность программы льготной ипотеки, несмотря на изменения ставок на рынке. Силуанов также указал на то, что ранее возникшие финансовые сложности с бюджетом были устранены. Деньги по семейной ипотеке будут поставлять в полном объеме, несмотря на изменения ключевой ставки.  Ранее Минфин объявил о повышении лимитов по программе «Семейная ипотека» с 6,25 трлн рублей до 8,65 трлн рублей. Согласно заявлениям представителей министерства, данное решение направлено на предотвращение потенциальной приостановки программы вследствие возможного исчерпания установленных лимитов банками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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