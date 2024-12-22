Силуанов раскрыл, будут ли лимиты по семейной ипотеке

Лимитов по семейной ипотеке не будет, несмотря на колебания ставок, финансирование программы будет продолжено в полном объеме. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Мы это все решили, деньги банкам сейчас поставили, и в следующем году будем предпринимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов», — отметил Силуанов в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что государство обеспечит стабильность программы льготной ипотеки, несмотря на изменения ставок на рынке.
Силуанов также указал на то, что ранее возникшие финансовые сложности с бюджетом были устранены. Деньги по семейной ипотеке будут поставлять в полном объеме, несмотря на изменения ключевой ставки.
Ранее Минфин объявил о повышении лимитов по программе «Семейная ипотека» с 6,25 трлн рублей до 8,65 трлн рублей. Согласно заявлениям представителей министерства, данное решение направлено на предотвращение потенциальной приостановки программы вследствие возможного исчерпания установленных лимитов банками.
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