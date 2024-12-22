Ломбарды стали больше зарабатывать на россиянах

Россияне, берущие деньги у ломбардов под залог своего имущества, стали реже выкупать его обратно. Кроме того, многие оттягивают время, чтобы не погашать взятый займ. Об этом сообщают аналитики Центробанка после проведенного исследования.
По данным регулятора, сумма от продажи невыкупленных вещей составила 30 миллиардов рублей. Председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин считает, что это связано с ростом цены на золото.
«Скорее всего, речь о том, что многие игроки рынка просто покупают золото и являются частью вертикально интегрированных структур, которые после этого используют ломбарды как сырье, условно говоря, передают это в производство и дальше в розничные сети. <...> Конечно, есть определенный рост из-за увеличения стоимости драгметалла в рублях», — рассказал Лазутин в беседе с изданием «Коммерсант».
Однако гендиректор сети ломбардов Станислав Боронин не согласен с данными аналитиков Центробанка. Он отметил, что число россиян, отказывающихся выкупать свои вещи, не увеличилось. Но согласен с тем, что число клиентов увеличилось.
«Связываем это (увеличение числа клиентов) с тем, что из-за высокой ключевой ставки, которая, по сути, является заградительной для получения кредитов в банках и МФО, люди ищут альтернативу в ломбардах. Мы не обращаемся к кредитной истории и не рассчитываем предельную долговую нагрузку, так как это делают другие организации», — рассказал Боронин. По его словам, россияне часто занимают у ломбардов деньги, сдавая ювелирные украшения. Но есть и те, кто несут в ломбард меховые изделия, личный транспорт, бытовую технику и электронику.
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