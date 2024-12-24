В Челябинске продажи советских елочных игрушек за месяц выросли на треть. Фото

В Челябинске некоторые советские елочные игрушки продают за 650 тысяч рублей
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Часть советских елочных игрушек стали продавать по 330-650 000 рублей за штуку Фото:

В Челябинске в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем продажи советских игрушек выросли на 65%. При этом наибольшей популярностью пользуются ватные игрушки, а также украшения из стекла. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе «Авито товары».

«За последний год они выросли на 35%, а за месяц — на 65%. Чаще всего в Челябинске покупают ватные игрушки, а лидером по росту продаж стали украшения из стекла», — сообщили в пресс-службе.

Как подчеркивают эксперты, советские игрушки изготавливались из довольно хрупких материалов — ваты, картона и стекла, поэтому многие из них не сохранились до наших дней. Какие-то коллекции стали редкими, и сегодня владельцы продают их за большие деньги. Так, набор елочных игрушек Чиполлино можно купить за 650 000 рублей, белая синичка на прищепке продается за 600 000 рублей, а ватные фигуры деда мороза и снегурочки среднего размера — за 330 000 рублей.

Многие советские игрушки владельцы продают за большие деньги
Многие советские игрушки владельцы продают за большие деньги
Продажи верхушек из СССР за месяц в городе выросли вдвое и на 25% за год
Продажи верхушек из СССР за месяц в городе выросли вдвое и на 25% за год

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В Челябинске в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем продажи советских игрушек выросли на 65%. При этом наибольшей популярностью пользуются ватные игрушки, а также украшения из стекла. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе «Авито товары». «За последний год они выросли на 35%, а за месяц — на 65%. Чаще всего в Челябинске покупают ватные игрушки, а лидером по росту продаж стали украшения из стекла», — сообщили в пресс-службе. Как подчеркивают эксперты, советские игрушки изготавливались из довольно хрупких материалов — ваты, картона и стекла, поэтому многие из них не сохранились до наших дней. Какие-то коллекции стали редкими, и сегодня владельцы продают их за большие деньги. Так, набор елочных игрушек Чиполлино можно купить за 650 000 рублей, белая синичка на прищепке продается за 600 000 рублей, а ватные фигуры деда мороза и снегурочки среднего размера — за 330 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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