Крупнейший пермский перевозчик назвал итоги работы трамваев и автобусов

По Перми курсируют 68 новых трамваев
В Перми трамваи перевезли более 28 миллионов пассажиров за год. Об этом сообщается в группе МУП «Пермгорэлектротранс» в соцсети «ВКонтакте».
«В 2024 году пассажиропоток трамвайных маршрутов составил 28,7 миллиона человек. На линии работает 68 новых современных трамваев. Возраст трамвайного парка снизился с 15,7 года до 8,4 года», — рассказали в «Пермгорэлектротрансе».
Перевозчик также работает на автобусных маршрутах №№3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 81. Ими в 2024 году воспользовались 37,3 миллиона пассажиров.
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