24 декабря 2024

Крупнейший пермский перевозчик назвал итоги работы трамваев и автобусов

Пермские трамваи перевезли более 28 миллионов человек за год
© Служба новостей «URA.RU»
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По Перми курсируют 68 новых трамваев
По Перми курсируют 68 новых трамваев Фото:

В Перми трамваи перевезли более 28 миллионов пассажиров за год. Об этом сообщается в группе МУП «Пермгорэлектротранс» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2024 году пассажиропоток трамвайных маршрутов составил 28,7 миллиона человек. На линии работает 68 новых современных трамваев. Возраст трамвайного парка снизился с 15,7 года до 8,4 года», — рассказали в «Пермгорэлектротрансе».

Перевозчик также работает на автобусных маршрутах №№3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 81. Ими в 2024 году воспользовались 37,3 миллиона пассажиров.

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В Перми трамваи перевезли более 28 миллионов пассажиров за год. Об этом сообщается в группе МУП «Пермгорэлектротранс» в соцсети «ВКонтакте». «В 2024 году пассажиропоток трамвайных маршрутов составил 28,7 миллиона человек. На линии работает 68 новых современных трамваев. Возраст трамвайного парка снизился с 15,7 года до 8,4 года», — рассказали в «Пермгорэлектротрансе». Перевозчик также работает на автобусных маршрутах №№3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 81. Ими в 2024 году воспользовались 37,3 миллиона пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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