Хуснуллин рассказал о расширении семейной ипотеки на вторичный рынок

Хуснуллин: правительство ведет работу по расширению семейной ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Хуснуллин заявил, что сейчас ведется работа по распоряжению Путина в расширении семейной ипотеки
Марат Хуснуллин заявил, что сейчас ведется работа по распоряжению Путина в расширении семейной ипотеки Фото:

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил расширить программу семейной ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке. На данный момент правительство, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство финансов ведут работу по соответствующему распоряжению. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

«Наверное, я хотел бы уточнить определенный список населенных пунктов, в которых это будет возможно провести. Сейчас с Минфином, с Минстроем, с регионами очень активно ведем эту работу», — заявил Хуснуллин во время пресс-подхода.

Ранее власти России приняли решение об отмене лимитов на выдачу семейной ипотеки. Это позволяет банкам оперативно реагировать на потребности заемщиков без необходимости ожидания дополнительных квот. Однако, как отметил Хуснуллин, вместе с ликвидацией лимитов появились новые вызовы, связанные с дополнительным ограничением кредитования. 

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Президент РФ Владимир Путин ранее предложил расширить программу семейной ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке. На данный момент правительство, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство финансов ведут работу по соответствующему распоряжению. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова передает корреспондент URA.RU.  «Наверное, я хотел бы уточнить определенный список населенных пунктов, в которых это будет возможно провести. Сейчас с Минфином, с Минстроем, с регионами очень активно ведем эту работу», — заявил Хуснуллин во время пресс-подхода. Ранее власти России приняли решение об отмене лимитов на выдачу семейной ипотеки. Это позволяет банкам оперативно реагировать на потребности заемщиков без необходимости ожидания дополнительных квот. Однако, как отметил Хуснуллин, вместе с ликвидацией лимитов появились новые вызовы, связанные с дополнительным ограничением кредитования. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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