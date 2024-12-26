Хуснуллин рассказал о расширении семейной ипотеки на вторичный рынок

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил расширить программу семейной ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке. На данный момент правительство, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство финансов ведут работу по соответствующему распоряжению. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«Наверное, я хотел бы уточнить определенный список населенных пунктов, в которых это будет возможно провести. Сейчас с Минфином, с Минстроем, с регионами очень активно ведем эту работу», — заявил Хуснуллин во время пресс-подхода.
Ранее власти России приняли решение об отмене лимитов на выдачу семейной ипотеки. Это позволяет банкам оперативно реагировать на потребности заемщиков без необходимости ожидания дополнительных квот. Однако, как отметил Хуснуллин, вместе с ликвидацией лимитов появились новые вызовы, связанные с дополнительным ограничением кредитования.
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