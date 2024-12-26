Депутаты-олигофрены и квадроберы-сатанисты: самые яркие высказывания свердловских политиков

Свердловские политики запомнились нетривиальными высказываниями в 2024 году

27 декабря 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Александр Колесников из года в год подтверждает репутацию самого крикливого депутата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году свердловские политики обзывались, предлагали дарить бабушкам цветы за стерилизацию бездомных животных, призывали вернуть смертную казнь, раскрывали секреты улыбающихся котлет, придумывали неологизмы и, конечно, призывали рожать, несмотря на материальные трудности. URA.RU вспоминает самые яркие высказывания чиновников и депутатов, которые активно обсуждали не только в регионе, но и по всей России. Одним из основных генераторов инфоповодов для журналистов был депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников. Ходит слух, будто Колесников изучает поисковые запросы перед заседаниями — подбирая слова так, чтобы было интересно корреспондентам. Во время словесной пикировки с вице-мэром по финансам Андреем Корюковым он, возмущенный затягиванием ремонта квартальных проездов чиновниками, заявил: «Перед вами депутаты сидят — лучшие люди города! А вы — чиновник назначенный, извольте корректно отвечать». На следующем заседании назвал депутатов предыдущих созывов «олигофренами». «Вы когда во дворе строите объект — корт или площадку, почему дороги-то к ней не закладываете в ремонт? Я понимаю, что олигофрены-депутаты в свое время придумали эту программу „Спорт в каждый двор“, остановились только на воркаутах», — высказывался Колесников. Алексей Бубнов в этом году был более сдержан в выражениях Фото: Илья Московец © URA.RU С подачи Колесников самый новый район Екатеринбурга — Академический — стал «второй ошибкой Господа Бога». «Разве это нормальная ситуация, когда почти половина софинансирования из бюджетов других уровней уходит у нас на Академический район? А у нас что, остальные районы — как брошенная жена? Нашел молодую девицу, и все ей?» — возмущался депутат. В новостные сводки традиционно попадал и вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. Все тот же Колесников спросил у него, когда решат проблему с постоянным затоплением улицы Пехотинцев и переулка Проходного (там проблемный коллектор). Бубнов нашел решение — к лету большая «лужа уйдет сама». В прошлом году перлов у чиновника было больше — он, например, предлагал горожанам в снегопады передвигаться на сноубордах, а весной — не ходить в белой обуви. Глава свердловского минэка Руслан Садыков призвал женщин сначала рожать, а потом думать о карьере. «Конечно, самая главная ячейка — это семья. Элементарные гендерные роли: женщины должны рожать детей, мужчины должны содержать семью», — говорил он в эфире программы «Акцент» на ОТВ. Его тут же сравнили с челябинским сенатором Совфеда Маргаритой Павловой, призывавшей девушек отказываться от образования ради детей. Новость по теме Вопрос о налоге на бездетность расколол свердловских чиновников и депутатов Продолжая риторику коллеги, глава областного департамента внутренней политики Наталья Гурченок поддержала налог на бездетность и предложила ввести моду на многодетность. «Вдумайтесь: кто-то живет и не переживает о том, что не растит детей и не тратит часть своих доходов на развитие этих детей, на их содержание, воспитание. А кто-то растит пятерых или семерых, а НДФЛ они платят одинаково», — заявляла она. Материальные проблемы не должны останавливать от того, чтобы заводить детей, считает ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун. «Я как ректор поддерживаю, чтобы семьи складывались в период обучения. В 2006 году средний возраст женщины, которая рожала, был 23-24 года. Сейчас — 29 лет. Женщины ставят задачу быть успешными, реализовать свою карьеру. А мы говорим, что, пока человек молод, полон сил, у него все со здоровьем в порядке, нужно решать эту проблему, будучи молодым, 24-25 лет. И дети должны из семьи почерпнуть принципы семейной жизни, создания семьи. Никогда материальные преграды не были истинной преградой для создания семьи», — отмечала она. А председатель областного отделения Союза женщин России Ирина Чемезова призывала сохранять брак ради детей всеми возможными способами: «Потому что дети полноценными вырастают и счастливыми только в полной семье. Должна быть у родителей ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь своих детей». Вадим Дубичев считает, что Конституцию РФ надо усовершенствовать Кадр из программы «Аксент» Первого замруководителя аппарата губернатора Вадима Дубичева волновало совершенно другое. Он назвал оправданным введение смертной казни за некоторые преступления. «Мы так сформулировали предложения в возможную новую Конституцию: смертная казнь в РФ неприемлема. За некоторым исключением […] Возможны такие случаи, когда общество считает применение смертной казни оправданным. Например, геноцид, коррупция в особо крупных размерах, еще какие-то преступления, это надо обсуждать», — предлагал Дубичев. Сторонников применения смертной казни в России всегда было больше, чем противников, добавлял чиновник. Программа «Акцент» на ОТВ вообще стала кладезем высказываний, которые впоследствии расходились по федеральным СМИ и telegram-каналам. Так, детский омбудсмен Игорь Мороков предлагал приравнять детей мигрантов к инвалидам, директор городского департамента образования Инна Гумбатова — не пускать в школу квадроберов, а член правления общественной организации «Отцы России» Алексей Данилин назвал их «сатанистами». Депутат заксобрания Елена Трескова нетривиально объясняла свердловчанам, почему важно поддерживать местных аграриев: «Чтобы борщ был ароматным, чтобы сметанка была густая, чтобы котлетки улыбались, были пышными, нам нужно поддерживать наших аграриев. Это особая сфера экономики, она живая, и разрушить ее легко. Потерять ее легко, а восстановить очень сложно. Экономить на аграриях нельзя». Ее коллега в парламенте Вячеслав Вегнер предложил бесплатно стерилизовать домашних животных. И даже придумал, как стимулировать население: «Самое главное принять, и я буду настаивать, проведение бесплатной стерилизации для жителей, чтобы они могли принести свою кошечку, собачку стерилизовать. Бабушкам делать это бесплатно и букет цветов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году свердловские политики обзывались, предлагали дарить бабушкам цветы за стерилизацию бездомных животных, призывали вернуть смертную казнь, раскрывали секреты улыбающихся котлет, придумывали неологизмы и, конечно, призывали рожать, несмотря на материальные трудности. URA.RU вспоминает самые яркие высказывания чиновников и депутатов, которые активно обсуждали не только в регионе, но и по всей России. Одним из основных генераторов инфоповодов для журналистов был депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников. Ходит слух, будто Колесников изучает поисковые запросы перед заседаниями — подбирая слова так, чтобы было интересно корреспондентам. Во время словесной пикировки с вице-мэром по финансам Андреем Корюковым он, возмущенный затягиванием ремонта квартальных проездов чиновниками, заявил: «Перед вами депутаты сидят — лучшие люди города! А вы — чиновник назначенный, извольте корректно отвечать». На следующем заседании назвал депутатов предыдущих созывов «олигофренами». «Вы когда во дворе строите объект — корт или площадку, почему дороги-то к ней не закладываете в ремонт? Я понимаю, что олигофрены-депутаты в свое время придумали эту программу „Спорт в каждый двор“, остановились только на воркаутах», — высказывался Колесников. С подачи Колесников самый новый район Екатеринбурга — Академический — стал «второй ошибкой Господа Бога». «Разве это нормальная ситуация, когда почти половина софинансирования из бюджетов других уровней уходит у нас на Академический район? А у нас что, остальные районы — как брошенная жена? Нашел молодую девицу, и все ей?» — возмущался депутат. В новостные сводки традиционно попадал и вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. Все тот же Колесников спросил у него, когда решат проблему с постоянным затоплением улицы Пехотинцев и переулка Проходного (там проблемный коллектор). Бубнов нашел решение — к лету большая «лужа уйдет сама». В прошлом году перлов у чиновника было больше — он, например, предлагал горожанам в снегопады передвигаться на сноубордах, а весной — не ходить в белой обуви. Глава свердловского минэка Руслан Садыков призвал женщин сначала рожать, а потом думать о карьере. «Конечно, самая главная ячейка — это семья. Элементарные гендерные роли: женщины должны рожать детей, мужчины должны содержать семью», — говорил он в эфире программы «Акцент» на ОТВ. Его тут же сравнили с челябинским сенатором Совфеда Маргаритой Павловой, призывавшей девушек отказываться от образования ради детей. Продолжая риторику коллеги, глава областного департамента внутренней политики Наталья Гурченок поддержала налог на бездетность и предложила ввести моду на многодетность. «Вдумайтесь: кто-то живет и не переживает о том, что не растит детей и не тратит часть своих доходов на развитие этих детей, на их содержание, воспитание. А кто-то растит пятерых или семерых, а НДФЛ они платят одинаково», — заявляла она. Материальные проблемы не должны останавливать от того, чтобы заводить детей, считает ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун. «Я как ректор поддерживаю, чтобы семьи складывались в период обучения. В 2006 году средний возраст женщины, которая рожала, был 23-24 года. Сейчас — 29 лет. Женщины ставят задачу быть успешными, реализовать свою карьеру. А мы говорим, что, пока человек молод, полон сил, у него все со здоровьем в порядке, нужно решать эту проблему, будучи молодым, 24-25 лет. И дети должны из семьи почерпнуть принципы семейной жизни, создания семьи. Никогда материальные преграды не были истинной преградой для создания семьи», — отмечала она. А председатель областного отделения Союза женщин России Ирина Чемезова призывала сохранять брак ради детей всеми возможными способами: «Потому что дети полноценными вырастают и счастливыми только в полной семье. Должна быть у родителей ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь своих детей». Первого замруководителя аппарата губернатора Вадима Дубичева волновало совершенно другое. Он назвал оправданным введение смертной казни за некоторые преступления. «Мы так сформулировали предложения в возможную новую Конституцию: смертная казнь в РФ неприемлема. За некоторым исключением […] Возможны такие случаи, когда общество считает применение смертной казни оправданным. Например, геноцид, коррупция в особо крупных размерах, еще какие-то преступления, это надо обсуждать», — предлагал Дубичев. Сторонников применения смертной казни в России всегда было больше, чем противников, добавлял чиновник. Программа «Акцент» на ОТВ вообще стала кладезем высказываний, которые впоследствии расходились по федеральным СМИ и telegram-каналам. Так, детский омбудсмен Игорь Мороков предлагал приравнять детей мигрантов к инвалидам, директор городского департамента образования Инна Гумбатова — не пускать в школу квадроберов, а член правления общественной организации «Отцы России» Алексей Данилин назвал их «сатанистами». Депутат заксобрания Елена Трескова нетривиально объясняла свердловчанам, почему важно поддерживать местных аграриев: «Чтобы борщ был ароматным, чтобы сметанка была густая, чтобы котлетки улыбались, были пышными, нам нужно поддерживать наших аграриев. Это особая сфера экономики, она живая, и разрушить ее легко. Потерять ее легко, а восстановить очень сложно. Экономить на аграриях нельзя». Ее коллега в парламенте Вячеслав Вегнер предложил бесплатно стерилизовать домашних животных. И даже придумал, как стимулировать население: «Самое главное принять, и я буду настаивать, проведение бесплатной стерилизации для жителей, чтобы они могли принести свою кошечку, собачку стерилизовать. Бабушкам делать это бесплатно и букет цветов».