Вопрос о налоге на бездетность расколол свердловских чиновников и депутатов

Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин не поддержал идею ввести налог на бездетность и назвал его неэффективным. Однако не все коллеги с ним согласны — ранее инициативу поддержала директор департамента внутренней политики региона Наталья Гурченок.
«Мое мнение — отрицательное. Я в советское время помню этот налог, тогда меня это не сильно беспокоило, а сейчас я могу сказать своё мнение: хороший путь сложнее и длиннее, но правильный путь — создавать условия любой семье, чтобы им хотелось иметь детей, чтобы эта семья расширялась, была многодетной», — заявил Погудин в эфире телеканала ОТВ.
Он отметил, что нужно создавать условия, в которых семьи будут чувствовать плечо государства и реже сталкиваться с проблемами и огорчениями. Он подчеркнул, что много раз чиновники пытались вводить запретительные меры, однако практика показывает, что это неэффективно.
4 октября депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в России нужно вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена СССР. Позже депутат ГД Евгений Федоров предложил повысить ставку подоходного налога для бездетных. По его словам, сейчас граждане платят 15 или 13 процентов, а в случае отсутствия детей ставка будет выше. Он подчеркнул, что такой налог будет распространяться на граждан от 25 до 50 лет без детей, а все средства пойдут на поддержку семей с детьми.
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