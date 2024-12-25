Песков рассказал, планируются ли контакты Путина и Трампа до Нового года

До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа еще остается более трех недель. За время с момента его победы на выборах президента США не поступало никаких сигналов о его желании наладить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Никаких импульсов от него не было, от избранного президента США. До инаугурации (Трампа — прим. ред.) еще все-таки достаточно долго — еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет», — сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
На данный момент не существует конкретных планов или обсуждений относительно возможности телефонного разговора или другого вида коммуникации между Путиным и Трампом до нового года. Такой ответ был дан на вопрос о том, возможен ли телефонный разговор Путина с Трампом до нового года.
Ранее множество глав государств выразили готовность предоставить свои территории для проведения встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он добавил, что предложения по организации переговоров относительно украинского кризиса продолжают поступать.
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