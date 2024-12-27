Пермская газета «Пятница» прекращает выпуск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний печатный выпуск вышел 27 декабря
Последний печатный выпуск вышел 27 декабря Фото:

Пермская городская газета «Пятница» переходит в онлайн-режим. Последний печатный выпуск вышел 27 декабря.

«В Перми 27 декабря 2024 года вышел последний печатный номер городской газеты „Пятница“. С января 2025 года издание переходит в сетевой формат и сохранится в виде сайта», — пишет «Новый компаньон», входящий с «Пятницей» в один издательский дом.

Газета «Пятница» выходила с 2000 года. Информационно-развлекательное издание распространялось бесплатно. За все годы вышло 1154 номера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская городская газета «Пятница» переходит в онлайн-режим. Последний печатный выпуск вышел 27 декабря. «В Перми 27 декабря 2024 года вышел последний печатный номер городской газеты „Пятница“. С января 2025 года издание переходит в сетевой формат и сохранится в виде сайта», — пишет «Новый компаньон», входящий с «Пятницей» в один издательский дом. Газета «Пятница» выходила с 2000 года. Информационно-развлекательное издание распространялось бесплатно. За все годы вышло 1154 номера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...