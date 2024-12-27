Пермская газета «Пятница» прекращает выпуск

Последний печатный выпуск вышел 27 декабря
Пермская городская газета «Пятница» переходит в онлайн-режим. Последний печатный выпуск вышел 27 декабря.
«В Перми 27 декабря 2024 года вышел последний печатный номер городской газеты „Пятница“. С января 2025 года издание переходит в сетевой формат и сохранится в виде сайта», — пишет «Новый компаньон», входящий с «Пятницей» в один издательский дом.
Газета «Пятница» выходила с 2000 года. Информационно-развлекательное издание распространялось бесплатно. За все годы вышло 1154 номера.
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