В Перми у трамвая № 6 прямо во время движения отпала входная дверь. В этот момент в салоне находились пассажиры. Об этом агентству рассказала читательница URA.RU.
«Мы ехали в шестом трамвае в сторону Героев Хасана, как вдруг у трамвая отпала дверь. Остановиться там было нельзя и трамвай продолжил движение. Когда на остановке пассажиры выходили из трамвая, одного из них чуть не прибило этой дверью», — поделилась эмоциями пермячка.
В пресс-службе «Пермгорэлектротранса» URA.RU рассказали, что 27 декабря у трамвая, следующего по маршруту №6, произошел сход двери с петель. После обнаружения данного факта, водитель трамвая, следуя должностной инструкции, незамедлительно остановил вагон и высадил пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал. Трамвай проследовал в депо для проведения ремонтных работ и выяснения обстоятельств произошедшего.
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