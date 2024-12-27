У трамвая отпала дверь во время движения в Перми. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время инцидента в трамвае были пассажиры
Во время инцидента в трамвае были пассажиры Фото:

В Перми у трамвая № 6 прямо во время движения отпала входная дверь. В этот момент в салоне находились пассажиры. Об этом агентству рассказала читательница URA.RU.

«Мы ехали в шестом трамвае в сторону Героев Хасана, как вдруг у трамвая отпала дверь. Остановиться там было нельзя и трамвай продолжил движение. Когда на остановке пассажиры выходили из трамвая, одного из них чуть не прибило этой дверью», — поделилась эмоциями пермячка.

В пресс-службе «Пермгорэлектротранса» URA.RU рассказали, что 27 декабря у трамвая, следующего по маршруту №6, произошел сход двери с петель. После обнаружения данного факта, водитель трамвая, следуя должностной инструкции, незамедлительно остановил вагон и высадил пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал. Трамвай проследовал в депо для проведения ремонтных работ и выяснения обстоятельств произошедшего.

Дверь отпала, когда в трамвае ехали пассажиры
Дверь отпала, когда в трамвае ехали пассажиры
Фото:

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В Перми у трамвая № 6 прямо во время движения отпала входная дверь. В этот момент в салоне находились пассажиры. Об этом агентству рассказала читательница URA.RU. «Мы ехали в шестом трамвае в сторону Героев Хасана, как вдруг у трамвая отпала дверь. Остановиться там было нельзя и трамвай продолжил движение. Когда на остановке пассажиры выходили из трамвая, одного из них чуть не прибило этой дверью», — поделилась эмоциями пермячка. В пресс-службе «Пермгорэлектротранса» URA.RU рассказали, что 27 декабря у трамвая, следующего по маршруту №6, произошел сход двери с петель. После обнаружения данного факта, водитель трамвая, следуя должностной инструкции, незамедлительно остановил вагон и высадил пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал. Трамвай проследовал в депо для проведения ремонтных работ и выяснения обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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