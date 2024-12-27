27 декабря 2024
26 декабря 2024

Врач с 55-летним стажем стал почетным жителем Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Громут трудится на благо Ханты-Мансийска уже 29 лет
Александр Громут трудится на благо Ханты-Мансийска уже 29 лет Фото:

Александру Громуту — врачу с 55-летним стажем работы — присвоили звание «Почетный житель города Ханты-Мансийска». Об этом сообщил глава столицы ХМАО Максим Ряшин.

«Нашему земляку, Александру Александровичу Громуту, который посвятил свою жизнь служению людям присвоено звание „Почётный житель города Ханты-Мансийска“… Общий стаж работы — 55 лет. Стаж работы в городе Ханты-Мансийске — 29 лет… Заслуженный врач Российской Федерации, внёс неоценимый вклад в развитие медицинской инфраструктуры Ханты-Мансийска…. Продолжает и сейчас трудиться на благо Ханты-Мансийска и округа — в Общественной палате Югры», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Громут — полковник медслужбы в отставке. Он занимался медобеспечением войск в Республике Афганистан и ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также он внес огромный вклад в сохранение исторического наследия Ханты-Мансийска — именно по его инициативе проведена колоссальная работа по поиску и сбору архивных данных о трудовом подвиге хантымансийцев в годы ВОВ.

Ряшин поздравил Громута с заслуженной наградой. Также мэр поблагодарил его от лица всех горожан за «многолетний самоотверженный труд, активную общественную деятельность и вклад в сохранение исторической памяти».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александру Громуту — врачу с 55-летним стажем работы — присвоили звание «Почетный житель города Ханты-Мансийска». Об этом сообщил глава столицы ХМАО Максим Ряшин. «Нашему земляку, Александру Александровичу Громуту, который посвятил свою жизнь служению людям присвоено звание „Почётный житель города Ханты-Мансийска“… Общий стаж работы — 55 лет. Стаж работы в городе Ханты-Мансийске — 29 лет… Заслуженный врач Российской Федерации, внёс неоценимый вклад в развитие медицинской инфраструктуры Ханты-Мансийска…. Продолжает и сейчас трудиться на благо Ханты-Мансийска и округа — в Общественной палате Югры», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Громут — полковник медслужбы в отставке. Он занимался медобеспечением войск в Республике Афганистан и ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также он внес огромный вклад в сохранение исторического наследия Ханты-Мансийска — именно по его инициативе проведена колоссальная работа по поиску и сбору архивных данных о трудовом подвиге хантымансийцев в годы ВОВ. Ряшин поздравил Громута с заслуженной наградой. Также мэр поблагодарил его от лица всех горожан за «многолетний самоотверженный труд, активную общественную деятельность и вклад в сохранение исторической памяти».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...