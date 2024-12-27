Врач с 55-летним стажем стал почетным жителем Ханты-Мансийска

Александру Громуту — врачу с 55-летним стажем работы — присвоили звание «Почетный житель города Ханты-Мансийска». Об этом сообщил глава столицы ХМАО Максим Ряшин.
«Нашему земляку, Александру Александровичу Громуту, который посвятил свою жизнь служению людям присвоено звание „Почётный житель города Ханты-Мансийска“… Общий стаж работы — 55 лет. Стаж работы в городе Ханты-Мансийске — 29 лет… Заслуженный врач Российской Федерации, внёс неоценимый вклад в развитие медицинской инфраструктуры Ханты-Мансийска…. Продолжает и сейчас трудиться на благо Ханты-Мансийска и округа — в Общественной палате Югры», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Громут — полковник медслужбы в отставке. Он занимался медобеспечением войск в Республике Афганистан и ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также он внес огромный вклад в сохранение исторического наследия Ханты-Мансийска — именно по его инициативе проведена колоссальная работа по поиску и сбору архивных данных о трудовом подвиге хантымансийцев в годы ВОВ.
Ряшин поздравил Громута с заслуженной наградой. Также мэр поблагодарил его от лица всех горожан за «многолетний самоотверженный труд, активную общественную деятельность и вклад в сохранение исторической памяти».
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