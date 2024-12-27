27 декабря 2024

В пермском вузе прошла обработка аудиторий из-за туберкулеза

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство вуза приняло меры, чтобы предотвратить распространение заболевания
Руководство вуза приняло меры, чтобы предотвратить распространение заболевания Фото:

В Пермском государственном национально-исследовательском университете (ПГНИУ) провели дезинфекцию помещений от туберкулеза. Об этом сказано в письме ректора вуза Игоря Германова, которое опубликовано в группе PSU Community в соцсети «ВКонтакте».

«ПГНИУ и Роспотребнадзор провели обработку не только в общежитиях, но и в учебных аудиториях. Те, кто контактировал с заболевшими, прошли обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере. Гостей в общежития, где жили заболевшие, запретили пускать на месяц», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что у трех иностранных студентов обнаружили туберкулез. Они вернулись домой в Туркменистан. В общежитии, где они жили, обработали комнаты. Но студенты были обеспокоены отсутствием обработки в учебных аудиториях, поэтому обратились к ректору за разъяснениями. Также заболевание подтвердилось у одного студента Пермского политеха.

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В Пермском государственном национально-исследовательском университете (ПГНИУ) провели дезинфекцию помещений от туберкулеза. Об этом сказано в письме ректора вуза Игоря Германова, которое опубликовано в группе PSU Community в соцсети «ВКонтакте». «ПГНИУ и Роспотребнадзор провели обработку не только в общежитиях, но и в учебных аудиториях. Те, кто контактировал с заболевшими, прошли обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере. Гостей в общежития, где жили заболевшие, запретили пускать на месяц», — сказано в сообщении. Ранее стало известно, что у трех иностранных студентов обнаружили туберкулез. Они вернулись домой в Туркменистан. В общежитии, где они жили, обработали комнаты. Но студенты были обеспокоены отсутствием обработки в учебных аудиториях, поэтому обратились к ректору за разъяснениями. Также заболевание подтвердилось у одного студента Пермского политеха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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