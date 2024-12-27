В пермском вузе прошла обработка аудиторий из-за туберкулеза

В Пермском государственном национально-исследовательском университете (ПГНИУ) провели дезинфекцию помещений от туберкулеза. Об этом сказано в письме ректора вуза Игоря Германова, которое опубликовано в группе PSU Community в соцсети «ВКонтакте».
«ПГНИУ и Роспотребнадзор провели обработку не только в общежитиях, но и в учебных аудиториях. Те, кто контактировал с заболевшими, прошли обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере. Гостей в общежития, где жили заболевшие, запретили пускать на месяц», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что у трех иностранных студентов обнаружили туберкулез. Они вернулись домой в Туркменистан. В общежитии, где они жили, обработали комнаты. Но студенты были обеспокоены отсутствием обработки в учебных аудиториях, поэтому обратились к ректору за разъяснениями. Также заболевание подтвердилось у одного студента Пермского политеха.
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