Сироте из Карталов чиновники не дают квартиру из-за высокого дохода

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Сироте из города Карталы Челябинской области чиновники восемь лет не предоставляют положенную квартиру, а в этом году отказали в жилье из-за превышения дохода. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по делу, сообщила 28 декабря пресс-служба ведомства.

«С 2016 года девушка-сирота из города Карталы Челябинской области состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В текущем году в выдаче сертификата на приобретение жилплощади заявительнице отказано из-за превышения уровня дохода», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Два суда ранее обязали чиновников предоставить девушке жилье. Но требование до сих пор не реализовано, говорят в СКР.

Процессуальная проверка по делу проводится в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Руководителю ведомства Алексею Колбасину поручено доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Сироте из города Карталы Челябинской области чиновники восемь лет не предоставляют положенную квартиру, а в этом году отказали в жилье из-за превышения дохода. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по делу, сообщила 28 декабря пресс-служба ведомства. «С 2016 года девушка-сирота из города Карталы Челябинской области состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В текущем году в выдаче сертификата на приобретение жилплощади заявительнице отказано из-за превышения уровня дохода», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Два суда ранее обязали чиновников предоставить девушке жилье. Но требование до сих пор не реализовано, говорят в СКР. Процессуальная проверка по делу проводится в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Руководителю ведомства Алексею Колбасину поручено доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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