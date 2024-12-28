Сироте из Карталов чиновники не дают квартиру из-за высокого дохода

Сироте из города Карталы Челябинской области чиновники восемь лет не предоставляют положенную квартиру, а в этом году отказали в жилье из-за превышения дохода. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по делу, сообщила 28 декабря пресс-служба ведомства.
«С 2016 года девушка-сирота из города Карталы Челябинской области состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В текущем году в выдаче сертификата на приобретение жилплощади заявительнице отказано из-за превышения уровня дохода», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Два суда ранее обязали чиновников предоставить девушке жилье. Но требование до сих пор не реализовано, говорят в СКР.
Процессуальная проверка по делу проводится в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Руководителю ведомства Алексею Колбасину поручено доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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