В Пермском крае начала работу третья ледовая переправа

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В 2023 году на территории региона работало 13 ледовых переправ
В 2023 году на территории региона работало 13 ледовых переправ Фото:

В Пермском крае заработала третья ледовая переправа. Она находится в Оханском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В Оханском городском округе открылась ледовая переправа через реку Кама. Переправа соединяет город Оханск и поселок Юго-Камский. Гузоподъемность составляет пять тонн», — уточняет ведомство в своем telegram-канале.

На территории края уже действуют две переправы. МЧС предупреждает, что необходимо соблюдать правила безопасности при пересечении переправ. Скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час.

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В Пермском крае заработала третья ледовая переправа. Она находится в Оханском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В Оханском городском округе открылась ледовая переправа через реку Кама. Переправа соединяет город Оханск и поселок Юго-Камский. Гузоподъемность составляет пять тонн», — уточняет ведомство в своем telegram-канале. На территории края уже действуют две переправы. МЧС предупреждает, что необходимо соблюдать правила безопасности при пересечении переправ. Скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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