В Пермском крае начала работу третья ледовая переправа

В 2023 году на территории региона работало 13 ледовых переправ
В Пермском крае заработала третья ледовая переправа. Она находится в Оханском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В Оханском городском округе открылась ледовая переправа через реку Кама. Переправа соединяет город Оханск и поселок Юго-Камский. Гузоподъемность составляет пять тонн», — уточняет ведомство в своем telegram-канале.
На территории края уже действуют две переправы. МЧС предупреждает, что необходимо соблюдать правила безопасности при пересечении переправ. Скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час.
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