У фенеков из Пермского зоопарка появился опекун

У ушастых лисиц Ириски и Зевса, проживающих в Пермском зоопарке, появился опекун. Заботу о содержании этих животных взял на себя страховой брокер — ООО «ИНСТ».
«Ириска и Зевс прибыли в зоопарк в 2025 году. Имена для новых обитателей были выбраны при участии подписчиков учреждения. Фенеки являются самыми миниатюрными представителями семейства псовых: длина их тела достигает примерно 40 сантиметров, а масса — около 1,5 килограмма. При этом отличительной чертой вида служат крупные уши, длина которых может достигать 15 сантиметров — это крупнейшее соотношение размера ушей к голове среди всех хищников. Благодаря этому фенеки способны улавливать даже едва различимые звуки, что позволяет им успешно охотиться», — сообщает Пермский зоопарк в соцсети «ВКонтакте».
В естественной среде эти животные обитают в пустынях Северной Африки и Ближнего Востока, предпочитая жить в норах и питаются насекомыми, ящерицами и яйцами птиц. На территории Пермского зоопарка фенеки находятся в экспозиции «Африканская саванна». Хотя в природе они ведут преимущественно ночной образ жизни, иногда их можно увидеть активными и в дневные часы.
