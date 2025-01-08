Пермяк отсудил сотни тысяч у автосалона за навязанную услугу при покупке машины

Салон навязал мужчине услугу «Техническую помощь на дороге» за 290 000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Чусового через суд вернул деньги за навязанную в автосалоне услугу. Ему продали «Техническую помощь на дороге» за 290 000 рублей. Копия решения Чусовского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.

«Мужчина пришел в автосалон покупать автомобиль. Вместе с автомобилем ему продали техническую помощь на дороге стоимостью 290 тысяч рублей. В исковых требованиях пермяк указал, что растерялся из-за дорогостоящей покупки и буквально не заметил, как его уговорили на дополнительную услугу. Выплаченные деньги он потребовал назад», — говорится в решении суда.

Выслушав все мнения сторон, суд пришел к выводу, что автосалон обязан выплатить полученные деньги обратно. Согласно решению, копания вернет пермяку 290 000 рублей за проданную услугу, 18 900 рублей в качестве процентов за использование чужих средств, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, а также расходы на услуги адвоката 23 000 рублей. Также организация выплатит штраф в размере 159 000 рублей.