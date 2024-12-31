«Служу России»: Белоусов поговорил с контрактниками. Видео

Белоусов проверил подготовку солдат Черноморского флота
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Белоусов проверил уровень подготовки морпехов Черноморского флота
Белоусов проверил уровень подготовки морпехов Черноморского флота Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Андрей Белоусов посетил один из полигонов Южного военного округа, где ознакомился с ходом подготовки солдат морской пехоты Черноморского флота. В рамках визита министр проверил уровень тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной подготовки контрактников.         

Во время осмотра полигона Белоусов выразил благодарность личному составу морской пехоты за проявленное мужество и героизм. В конце мероприятия он провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим, проявившим отличие при исполнении служебных обязанностей. Один из них, принимая награду, произнес: «Служу России».

Ранее Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток», где заслушал доклады командования о текущей ситуации и отметил успешное продвижение российского подразделения, которое освободило за месяц семь населенных пунктов. Также он провел осмотр модификации вооружения для борьбы с украинскими дронами и вручили государственные награды, передает RT.

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Министр обороны Андрей Белоусов посетил один из полигонов Южного военного округа, где ознакомился с ходом подготовки солдат морской пехоты Черноморского флота. В рамках визита министр проверил уровень тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной подготовки контрактников.          Во время осмотра полигона Белоусов выразил благодарность личному составу морской пехоты за проявленное мужество и героизм. В конце мероприятия он провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим, проявившим отличие при исполнении служебных обязанностей. Один из них, принимая награду, произнес: «Служу России». Ранее Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток», где заслушал доклады командования о текущей ситуации и отметил успешное продвижение российского подразделения, которое освободило за месяц семь населенных пунктов. Также он провел осмотр модификации вооружения для борьбы с украинскими дронами и вручили государственные награды, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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