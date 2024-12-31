Министр обороны Андрей Белоусов посетил один из полигонов Южного военного округа, где ознакомился с ходом подготовки солдат морской пехоты Черноморского флота. В рамках визита министр проверил уровень тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной подготовки контрактников.
Во время осмотра полигона Белоусов выразил благодарность личному составу морской пехоты за проявленное мужество и героизм. В конце мероприятия он провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим, проявившим отличие при исполнении служебных обязанностей. Один из них, принимая награду, произнес: «Служу России».
Ранее Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток», где заслушал доклады командования о текущей ситуации и отметил успешное продвижение российского подразделения, которое освободило за месяц семь населенных пунктов. Также он провел осмотр модификации вооружения для борьбы с украинскими дронами и вручили государственные награды, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.