Остановка транзита российского газа через Украину значительно ослабит энергетическую безопасность в Европе. По данным западных СМИ, запасы газа в ЕС значительно сократились.
«В регионе зимние запасы уже истощаются самыми быстрыми темпами за последние годы», — передает Bloomberg. Отмечается, что прекращение поставок газа приведет к тому, что несколько стран Центральной Европы будут вынуждены искать альтернативные и, возможно, более дорогостоящие источники, что усилит давление на ресурсы.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, с конца сентября до середины декабря объем газа в хранилищах ЕС снизился на 19%, что является самым быстрым снижением с момента энергетического кризиса три года назад. Это усугубляет проблему недостатка газа на фоне холодной зимы и сокращения морского импорта газа.
Решение о прекращении поставок российского газа через Украину может нанести ущерб для ЕС в 30 раз больше, чем для России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, это может спровоцировать ежегодные убытки на сумму 60-70 миллиардов евро.
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