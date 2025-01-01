Bloomberg: запасы газа в ЕС сильно истощились на фоне остановки транзита

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В Европе заметно уменьшились запасы газа
В Европе заметно уменьшились запасы газа Фото:

Остановка транзита российского газа через Украину значительно ослабит энергетическую безопасность в Европе. По данным западных СМИ, запасы газа в ЕС значительно сократились.

«В регионе зимние запасы уже истощаются самыми быстрыми темпами за последние годы», — передает Bloomberg. Отмечается, что прекращение поставок газа приведет к тому, что несколько стран Центральной Европы будут вынуждены искать альтернативные и, возможно, более дорогостоящие источники, что усилит давление на ресурсы.

По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, с конца сентября до середины декабря объем газа в хранилищах ЕС снизился на 19%, что является самым быстрым снижением с момента энергетического кризиса три года назад. Это усугубляет проблему недостатка газа на фоне холодной зимы и сокращения морского импорта газа.

Решение о прекращении поставок российского газа через Украину может нанести ущерб для ЕС в 30 раз больше, чем для России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, это может спровоцировать ежегодные убытки на сумму 60-70 миллиардов евро.

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Остановка транзита российского газа через Украину значительно ослабит энергетическую безопасность в Европе. По данным западных СМИ, запасы газа в ЕС значительно сократились. «В регионе зимние запасы уже истощаются самыми быстрыми темпами за последние годы», — передает Bloomberg. Отмечается, что прекращение поставок газа приведет к тому, что несколько стран Центральной Европы будут вынуждены искать альтернативные и, возможно, более дорогостоящие источники, что усилит давление на ресурсы. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, с конца сентября до середины декабря объем газа в хранилищах ЕС снизился на 19%, что является самым быстрым снижением с момента энергетического кризиса три года назад. Это усугубляет проблему недостатка газа на фоне холодной зимы и сокращения морского импорта газа. Решение о прекращении поставок российского газа через Украину может нанести ущерб для ЕС в 30 раз больше, чем для России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, это может спровоцировать ежегодные убытки на сумму 60-70 миллиардов евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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