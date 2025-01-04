Против историка Эйдельман* завели новое уголовное дело

В отношении историка, блогера и писательницы Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом) возбуждено новое уголовное дело. Ее обвиняют в реабилитации нацизма через интернет.
«В отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по пункту „в “ части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Это уже второе дело против Эйдельман, ранее ей инкриминировали реабилитацию нацизма, совершенную группой лиц.
В 2022 году историк попала в список иностранных агентов. Она пыталась оспорить это решение и добиться исключения из списка, но суд ее апелляцию отклонил.
Летом 2024 года прокуратура возбудила уголовное дело против блогера и писательницы Эйдельман. Ей предъявили обвинение в реабилитации нацизма, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
А в конце декабря Эйдельман была оштрафована за дискредитацию российской армии. Суд постановил взыскать с блогера 50 тысяч рублей.
*Тамара Эйдельман признана иноагентом
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