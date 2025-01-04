Против историка Эйдельман* завели новое уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Историка Эйдельман* снова обвиняют в оправдании нацизма
Историка Эйдельман* снова обвиняют в оправдании нацизма Фото:

В отношении историка, блогера и писательницы Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом) возбуждено новое уголовное дело. Ее обвиняют в реабилитации нацизма через интернет.

«В отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по пункту „в “ части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Это уже второе дело против Эйдельман, ранее ей инкриминировали реабилитацию нацизма, совершенную группой лиц.

В 2022 году историк попала в список иностранных агентов. Она пыталась оспорить это решение и добиться исключения из списка, но суд ее апелляцию отклонил.

Летом 2024 года прокуратура возбудила уголовное дело против блогера и писательницы Эйдельман. Ей предъявили обвинение в реабилитации нацизма, совершенной группой лиц по предварительному сговору. 

А в конце декабря Эйдельман была оштрафована за дискредитацию российской армии. Суд постановил взыскать с блогера 50 тысяч рублей.

*Тамара Эйдельман признана иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отношении историка, блогера и писательницы Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом) возбуждено новое уголовное дело. Ее обвиняют в реабилитации нацизма через интернет. «В отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по пункту „в “ части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Это уже второе дело против Эйдельман, ранее ей инкриминировали реабилитацию нацизма, совершенную группой лиц. В 2022 году историк попала в список иностранных агентов. Она пыталась оспорить это решение и добиться исключения из списка, но суд ее апелляцию отклонил. Летом 2024 года прокуратура возбудила уголовное дело против блогера и писательницы Эйдельман. Ей предъявили обвинение в реабилитации нацизма, совершенной группой лиц по предварительному сговору.  А в конце декабря Эйдельман была оштрафована за дискредитацию российской армии. Суд постановил взыскать с блогера 50 тысяч рублей. *Тамара Эйдельман признана иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...