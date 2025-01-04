В аэропорту Санкт-Петербурга приостановили полеты

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Введен план «Ковер» в аэропорту Пулково
Введен план «Ковер» в аэропорту Пулково Фото:

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково приостановил прием и отправку всех рейсов. Временные ограничения начали действовать с 07:45 по московскому времени, сообщили в Росавиации.

«На работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения», — сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что главная цель проводимых мероприятий заключается в обеспечении безопасности. 

О сроках введения ограничений пока не сообщаются. Кореняко уточнил, что все службы авиагавани и экипажи ВС, принимают необходимые меры для обеспечения безопасности в соответствии с текущей ситуацией.

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Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково приостановил прием и отправку всех рейсов. Временные ограничения начали действовать с 07:45 по московскому времени, сообщили в Росавиации. «На работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения», — сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что главная цель проводимых мероприятий заключается в обеспечении безопасности.  О сроках введения ограничений пока не сообщаются. Кореняко уточнил, что все службы авиагавани и экипажи ВС, принимают необходимые меры для обеспечения безопасности в соответствии с текущей ситуацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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