В аэропорту Санкт-Петербурга приостановили полеты

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково приостановил прием и отправку всех рейсов. Временные ограничения начали действовать с 07:45 по московскому времени, сообщили в Росавиации.
«На работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения», — сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что главная цель проводимых мероприятий заключается в обеспечении безопасности.
О сроках введения ограничений пока не сообщаются. Кореняко уточнил, что все службы авиагавани и экипажи ВС, принимают необходимые меры для обеспечения безопасности в соответствии с текущей ситуацией.
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