На Камчатке произошел разлив нефтепродуктов

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На Камчатке в южной части Петропавловска-Камчатского произошел разлив нефтепродуктов
На Камчатке в южной части Петропавловска-Камчатского произошел разлив нефтепродуктов Фото:

В Авачинской бухте в южной части Петропавловска-Камчатского произошел разлив мазута во время перекачки топлива из танкера «Остров Сахалин» в береговые емкости ТЭЦ-1 «Камчатскэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.

«Камчатской транспортной прокуратурой контролируется ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов», — сообщили в надзорном ведомстве. Там добавили о начале проверки прокуратурой соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта.

Отмечается, что распространения нефтепродуктов на поверхности воды не зафиксировано. В случае обнаружения нарушений в ходе проверки, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

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В Авачинской бухте в южной части Петропавловска-Камчатского произошел разлив мазута во время перекачки топлива из танкера «Остров Сахалин» в береговые емкости ТЭЦ-1 «Камчатскэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона. «Камчатской транспортной прокуратурой контролируется ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов», — сообщили в надзорном ведомстве. Там добавили о начале проверки прокуратурой соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта. Отмечается, что распространения нефтепродуктов на поверхности воды не зафиксировано. В случае обнаружения нарушений в ходе проверки, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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