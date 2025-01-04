На Камчатке произошел разлив нефтепродуктов

В Авачинской бухте в южной части Петропавловска-Камчатского произошел разлив мазута во время перекачки топлива из танкера «Остров Сахалин» в береговые емкости ТЭЦ-1 «Камчатскэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.
«Камчатской транспортной прокуратурой контролируется ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов», — сообщили в надзорном ведомстве. Там добавили о начале проверки прокуратурой соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта.
Отмечается, что распространения нефтепродуктов на поверхности воды не зафиксировано. В случае обнаружения нарушений в ходе проверки, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
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