Россиянам в 2025 году станет сложнее взять кредит на авто

С 2025 года российские банки будут требовать официальное подтверждение доходов от клиентов, желающих получить автокредиты на сумму свыше 1 миллиона рублей. Такие меры должны способствовать более точной оценке кредитоспособности заемщиков. Об этом заявила директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова.
«ЦБ планирует реализовать новую практику на рынке: по кредитам выше 1 млн рублей клиенту придется предоставить справку о доходах, а банку нужно предпринять меры для ее подтверждения», — сообщила «Российская газета» со ссылкой на слова Екатерины Коновой. Такое изменение в политике банков затронет большинство заемщиков, учитывая что средний размер автокредита по России составляет 1,5 млн рублей.
Дополнительно Банк России планирует зафиксировать закрытый список официальных документов о доходах для оценки финансового положения заемщика. Это позволит унифицировать процесс оценки и повысить его прозрачность, что в итоге уменьшит риски кредитования для банков. «Это не означает, что выдача кредита будет запрещена при отсутствии таких документов, но это будет отражаться на размере резерва по кредиту», — пояснили в Банке России.
Проект изменений был опубликован в декабре 2024 года. Новый подход должен заработать в октябре 2025.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2025 года Центробанк России получает полномочия устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам гражданам. Поводом расширить полномочия Банка России стало беспокойство регулятора на фоне заметного увеличения объемов автокредитования.
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