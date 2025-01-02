Старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети умерла в возрасте 103 лет

В Венгрии скончалась старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети. Ей было 103 года, сообщает издание Nemzeti Sport.
«Пятикратная победительница Игр по спортивной гимнастике Агнеш Келети неделю не дожила до своего 104-летия. Первое золото она выиграла в 1952 году в вольных упражнениях», — сообщает издание.
Следующие золотые медали Келети завоевала на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне: в трех упражнениях и в командном многоборье. Также она пять раз становилась призером Игр.
После Олимпийских игр 1956 года Келети попросила политического убежища в Австралии. Затем жила в Израиле и преподавала спортивную гимнастику. В Венгрию она вернулась в 2015 году.
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