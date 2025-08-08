В Британии раскрыли неочевидные симптомы опухоли мозга

BristolLive: тревожность и панические атаки могут быть признаком опухоли мозга
Тревожность и панические атаки могут быть симптомами опухоли мозга
Жительница Британии Ким Уилсон считала что страдает тревожным расстройством и паническими атаками, однако врачи обнаружили у нее астроцитому 3 степени — агрессивную и неизлечимую опухоль мозга. Об этом пишет британская газета BristolLive.

«В течение трех лет у неё случались провалы в памяти, проблемы с речью и приступы, похожие на тревожность. Все эти симптомы ошибочно связывали с психическими расстройствами, но когда Ким потеряла сознание во время рабочего звонка, ее доставили в больницу и сказали, что у неё было два тонико-клонических приступа», — пишет газета.

Ким впервые почувствовала симптомы после автомобильной аварии в 2019 году. Простые вещи, такие как выход из дома или поход по делам, вызывал у нее панику и тревогу, однако Ким списывала это на стресс после коронавируса. В августе 2022 Ким потеряла сознание во время работы из-за тонико-клонического припадка и была доставлена в больницу где ей диагностировали опухоль.

