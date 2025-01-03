Ледовый городок открыли днем 27 декабря.
В центре Екатеринбурге вечером 4 января на Плотинке собралось огромное количество людей. Все выстроились в очередь в Ледовый городок. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Хотели сходить на елку, но увидели очередь и передумали. Людей очень много», — поделился очевидец.
Ледовый городок в этом году впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось днем 27 декабря.
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