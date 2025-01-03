03 января 2025

В центре Екатеринбурга собралась огромная очередь. Фото

В Екатеринбурге скопилась длинная очередь в Ледовый городок
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка в Историческом сквере. Екатеринбург , ледовый городок, исторический сквер, фото на память, екатеринбург
Ледовый городок открыли днем 27 декабря. Фото:

В центре Екатеринбурге вечером 4 января на Плотинке собралось огромное количество людей. Все выстроились в очередь в Ледовый городок. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Хотели сходить на елку, но увидели очередь и передумали. Людей очень много», — поделился очевидец.

Ледовый городок в этом году впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось днем 27 декабря.

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В центре Екатеринбурге вечером 4 января на Плотинке собралось огромное количество людей. Все выстроились в очередь в Ледовый городок. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Хотели сходить на елку, но увидели очередь и передумали. Людей очень много», — поделился очевидец. Ледовый городок в этом году впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Официальное открытие состоялось днем 27 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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