Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде

На 81 году жизни скончался мексиканский актер Эмилио Эчеваррия. Об этом сообщает The Sun. Смерть артиста наступила еще 4 января. Наиболее известная роль усопшего — помощник Джеймса Бонда в фильме «Умри, но не сейчас».
«Мексиканский актер Эмилио Эчеваррия, наиболее известный по роли в фильме о Джеймсе Бонде „Умри, но не сейчас“, скончался в возрасте 80 лет», — передает издание. О смерти актера изначально сообщили в Мексиканской академии кинематографических искусств и наук.
В фильме о Джеймсе Бонде Эчеваррия играл Рауля — сотрудника кубинской разведки. Он некоторое время снабжал героя Пирса Броснана (Бонд) информацией. Актер известен и по другим картинам. У Эчеваррия осталась дочь, которая пошла по стопам отца.
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