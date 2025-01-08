Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде

Мексиканский актер Эмилио Эчеваррия скончался в возрасте 80 лет
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Скончался актер из фильма о Джеймсе Бонде
Скончался актер из фильма о Джеймсе Бонде Фото:

На 81 году жизни скончался мексиканский актер Эмилио Эчеваррия. Об этом сообщает The Sun. Смерть артиста наступила еще 4 января. Наиболее известная роль усопшего — помощник Джеймса Бонда в фильме «Умри, но не сейчас».

«Мексиканский актер Эмилио Эчеваррия, наиболее известный по роли в фильме о Джеймсе Бонде „Умри, но не сейчас“, скончался в возрасте 80 лет», — передает издание. О смерти актера изначально сообщили в Мексиканской академии кинематографических искусств и наук.

В фильме о Джеймсе Бонде Эчеваррия играл Рауля — сотрудника кубинской разведки. Он некоторое время снабжал героя Пирса Броснана (Бонд) информацией. Актер известен и по другим картинам. У Эчеваррия осталась дочь, которая пошла по стопам отца.

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На 81 году жизни скончался мексиканский актер Эмилио Эчеваррия. Об этом сообщает The Sun. Смерть артиста наступила еще 4 января. Наиболее известная роль усопшего — помощник Джеймса Бонда в фильме «Умри, но не сейчас». «Мексиканский актер Эмилио Эчеваррия, наиболее известный по роли в фильме о Джеймсе Бонде „Умри, но не сейчас“, скончался в возрасте 80 лет», — передает издание. О смерти актера изначально сообщили в Мексиканской академии кинематографических искусств и наук. В фильме о Джеймсе Бонде Эчеваррия играл Рауля — сотрудника кубинской разведки. Он некоторое время снабжал героя Пирса Броснана (Бонд) информацией. Актер известен и по другим картинам. У Эчеваррия осталась дочь, которая пошла по стопам отца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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