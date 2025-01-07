В Нижневартовске эвакуировали крупный спорткомплекс

Всех людей эвакуировали из-за сообщения о минировании
В спортивном комплексе «Олимпия» в Нижневартовске эвакуируют людей из-за угрозы минирования здания. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Было сообщение о минировании здания. Сейчас „Олимпию“ проверяют на этот факт», — объяснила собеседница.
На данный момент все посетители и работники эвакуированы. Проверка продолжается.
URA.RU попыталось прокомментировать информацию в ФСБ по Тюменской области. На момент публикации новости дозвониться в ведомство не удалось.
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