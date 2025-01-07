07 января 2025
06 января 2025

В Нижневартовске эвакуировали крупный спорткомплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Всех людей эвакуировали из-за сообщения о минировании
Всех людей эвакуировали из-за сообщения о минировании Фото:

В спортивном комплексе «Олимпия» в Нижневартовске эвакуируют людей из-за угрозы минирования здания. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Было сообщение о минировании здания. Сейчас „Олимпию“ проверяют на этот факт», — объяснила собеседница.

На данный момент все посетители и работники эвакуированы. Проверка продолжается.

URA.RU попыталось прокомментировать информацию в ФСБ по Тюменской области. На момент публикации новости дозвониться в ведомство не удалось.

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В спортивном комплексе «Олимпия» в Нижневартовске эвакуируют людей из-за угрозы минирования здания. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Было сообщение о минировании здания. Сейчас „Олимпию“ проверяют на этот факт», — объяснила собеседница. На данный момент все посетители и работники эвакуированы. Проверка продолжается. URA.RU попыталось прокомментировать информацию в ФСБ по Тюменской области. На момент публикации новости дозвониться в ведомство не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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