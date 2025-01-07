07 января 2025

Каждый пятый пермяк гордится качеством своей работы в 2024 году

Пермячки считают своими победами качество работы, а пермяки — рост дохода
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам важно в работе выполнять поставленные задачи
Пермякам важно в работе выполнять поставленные задачи Фото:

Подводя итоги года в профессиональной сфере, жители Перми гордятся качеством своей работы, повышением квалификации и выполнением задач. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob.

«19% опрошенных отмечают качество своей работы, 13% — успешное завершение профессионального обучения и аттестации. Каждый девятый гордится выполнением планов, а каждый двадцатый — стабильной работой на протяжении года. По 7% гордятся повышением дохода и успешными проверками. Карьерным ростом и рационализаторством гордятся по 5%», — сообщается в результатах исследования.

Женщины чаще, чем мужчины, считают своими победами качество работы, завершенное профессиональное обучение и успешное прохождение проверок. Мужчины же выделяют выполнение задач, стабильный труд и рост дохода.

Среди личных достижений в нерабочей сфере наиболее популярны изучение языков и освоение творческих навыков (16%), личностный рост (13%), занятия спортом (12%), семейные радости (8%) и улучшение жилья (3%). Мужчины чаще гордятся успехами в обучении, личностным ростом и завершенным ремонтом, а женщины — воспитанием детей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки обещают себе в 2025 году. Жители Перми планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких.

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Подводя итоги года в профессиональной сфере, жители Перми гордятся качеством своей работы, повышением квалификации и выполнением задач. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob. «19% опрошенных отмечают качество своей работы, 13% — успешное завершение профессионального обучения и аттестации. Каждый девятый гордится выполнением планов, а каждый двадцатый — стабильной работой на протяжении года. По 7% гордятся повышением дохода и успешными проверками. Карьерным ростом и рационализаторством гордятся по 5%», — сообщается в результатах исследования. Женщины чаще, чем мужчины, считают своими победами качество работы, завершенное профессиональное обучение и успешное прохождение проверок. Мужчины же выделяют выполнение задач, стабильный труд и рост дохода. Среди личных достижений в нерабочей сфере наиболее популярны изучение языков и освоение творческих навыков (16%), личностный рост (13%), занятия спортом (12%), семейные радости (8%) и улучшение жилья (3%). Мужчины чаще гордятся успехами в обучении, личностным ростом и завершенным ремонтом, а женщины — воспитанием детей. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки обещают себе в 2025 году. Жители Перми планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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