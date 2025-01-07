Каждый пятый пермяк гордится качеством своей работы в 2024 году

Подводя итоги года в профессиональной сфере, жители Перми гордятся качеством своей работы, повышением квалификации и выполнением задач. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob.
«19% опрошенных отмечают качество своей работы, 13% — успешное завершение профессионального обучения и аттестации. Каждый девятый гордится выполнением планов, а каждый двадцатый — стабильной работой на протяжении года. По 7% гордятся повышением дохода и успешными проверками. Карьерным ростом и рационализаторством гордятся по 5%», — сообщается в результатах исследования.
Женщины чаще, чем мужчины, считают своими победами качество работы, завершенное профессиональное обучение и успешное прохождение проверок. Мужчины же выделяют выполнение задач, стабильный труд и рост дохода.
Среди личных достижений в нерабочей сфере наиболее популярны изучение языков и освоение творческих навыков (16%), личностный рост (13%), занятия спортом (12%), семейные радости (8%) и улучшение жилья (3%). Мужчины чаще гордятся успехами в обучении, личностным ростом и завершенным ремонтом, а женщины — воспитанием детей.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки обещают себе в 2025 году. Жители Перми планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!