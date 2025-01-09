В Челябинске вышли на маршрут трамваи с кондиционерами и зарядками для телефонов

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С 2021 года в город поступил уже 201 современный новый трамвай
С 2021 года в город поступил уже 201 современный новый трамвай Фото:

На маршруты Челябинска 9 января вышли новые трамваи, оборудованные кондиционерами, зарядками для смартфонов и системой «Умный трамвай». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Помимо валидаторов, датчиков пассажиропотока, кнопок адресного открытия дверей, USB-розеток, кондиционеров и видеонаблюдения, новый подвижной состав оборудован системой „Умный трамвай“, которая мониторит состояние водителя, а также видит препятствия на путях. Новые низкопольные вагоны были поставлены в Челябинск в декабре 2024 года», — сообщили в пресс-службе правительства области.

Работа по обновлению трамвайного парка ведется в Челябинске с 2021 года. За это время закуплен 201 новый трамвай. Количество подвижного состава на улицах города значительно увеличилось. В 2025 году по поручению губернатора Алексея Текслера также будет закуплено пять новых трехсекционных трамваев.

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На маршруты Челябинска 9 января вышли новые трамваи, оборудованные кондиционерами, зарядками для смартфонов и системой «Умный трамвай». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Помимо валидаторов, датчиков пассажиропотока, кнопок адресного открытия дверей, USB-розеток, кондиционеров и видеонаблюдения, новый подвижной состав оборудован системой „Умный трамвай“, которая мониторит состояние водителя, а также видит препятствия на путях. Новые низкопольные вагоны были поставлены в Челябинск в декабре 2024 года», — сообщили в пресс-службе правительства области. Работа по обновлению трамвайного парка ведется в Челябинске с 2021 года. За это время закуплен 201 новый трамвай. Количество подвижного состава на улицах города значительно увеличилось. В 2025 году по поручению губернатора Алексея Текслера также будет закуплено пять новых трехсекционных трамваев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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