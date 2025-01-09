В Челябинске вышли на маршрут трамваи с кондиционерами и зарядками для телефонов

На маршруты Челябинска 9 января вышли новые трамваи, оборудованные кондиционерами, зарядками для смартфонов и системой «Умный трамвай». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Помимо валидаторов, датчиков пассажиропотока, кнопок адресного открытия дверей, USB-розеток, кондиционеров и видеонаблюдения, новый подвижной состав оборудован системой „Умный трамвай“, которая мониторит состояние водителя, а также видит препятствия на путях. Новые низкопольные вагоны были поставлены в Челябинск в декабре 2024 года», — сообщили в пресс-службе правительства области.
Работа по обновлению трамвайного парка ведется в Челябинске с 2021 года. За это время закуплен 201 новый трамвай. Количество подвижного состава на улицах города значительно увеличилось. В 2025 году по поручению губернатора Алексея Текслера также будет закуплено пять новых трехсекционных трамваев.
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