Суд вынес приговор екатеринбуржцу, убившему отца молотком. Фото

09 января 2025 в 19:25 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцу вменили статью 105 УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который забил до смерти своего пожилого отца из-за личной неприязни. Несмотря на то что фигурант пытался показаться невменяемым, ближайшие девять лет он проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU правоохранители. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По мнению экспертной комиссии, мужчина симулировал наличие у него психического расстройства. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение об убийстве поступило поздним вечером 17 июля 2024 года сотрудникам патрульно-постовой службы. «По прибытии на место полицейские обнаружили бездыханное тело погибшего с валявшимся рядом молотком. Возле входной двери в квартиру находился и сын убитого. Молодой человек стал нести, по сути, околесицу, говоря, в частности, что его отец был инопланетянином и что он убил его, чтобы сделать подарок другим родственникам», — пояснил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что, по одной из версий, отец с сыном распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт, что побудило молодого человека взяться за молоток и напасть на отца. Погибшему было 68 лет. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который забил до смерти своего пожилого отца из-за личной неприязни. Несмотря на то что фигурант пытался показаться невменяемым, ближайшие девять лет он проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU правоохранители. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По мнению экспертной комиссии, мужчина симулировал наличие у него психического расстройства. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение об убийстве поступило поздним вечером 17 июля 2024 года сотрудникам патрульно-постовой службы. «По прибытии на место полицейские обнаружили бездыханное тело погибшего с валявшимся рядом молотком. Возле входной двери в квартиру находился и сын убитого. Молодой человек стал нести, по сути, околесицу, говоря, в частности, что его отец был инопланетянином и что он убил его, чтобы сделать подарок другим родственникам», — пояснил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что, по одной из версий, отец с сыном распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт, что побудило молодого человека взяться за молоток и напасть на отца. Погибшему было 68 лет.