Суд вынес приговор екатеринбуржцу, убившему отца молотком. Фото

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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Екатеринбуржцу вменили статью 105 УК РФ Фото:

В Екатеринбурге суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который забил до смерти своего пожилого отца из-за личной неприязни. Несмотря на то что фигурант пытался показаться невменяемым, ближайшие девять лет он проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU правоохранители.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По мнению экспертной комиссии, мужчина симулировал наличие у него психического расстройства. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение об убийстве поступило поздним вечером 17 июля 2024 года сотрудникам патрульно-постовой службы. «По прибытии на место полицейские обнаружили бездыханное тело погибшего с валявшимся рядом молотком. Возле входной двери в квартиру находился и сын убитого. Молодой человек стал нести, по сути, околесицу, говоря, в частности, что его отец был инопланетянином и что он убил его, чтобы сделать подарок другим родственникам», — пояснил полковник Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что, по одной из версий, отец с сыном распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт, что побудило молодого человека взяться за молоток и напасть на отца. Погибшему было 68 лет.

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В Екатеринбурге суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который забил до смерти своего пожилого отца из-за личной неприязни. Несмотря на то что фигурант пытался показаться невменяемым, ближайшие девять лет он проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU правоохранители. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По мнению экспертной комиссии, мужчина симулировал наличие у него психического расстройства. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение об убийстве поступило поздним вечером 17 июля 2024 года сотрудникам патрульно-постовой службы. «По прибытии на место полицейские обнаружили бездыханное тело погибшего с валявшимся рядом молотком. Возле входной двери в квартиру находился и сын убитого. Молодой человек стал нести, по сути, околесицу, говоря, в частности, что его отец был инопланетянином и что он убил его, чтобы сделать подарок другим родственникам», — пояснил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что, по одной из версий, отец с сыном распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт, что побудило молодого человека взяться за молоток и напасть на отца. Погибшему было 68 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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