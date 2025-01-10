Документы в колледж можно будет подать через «Госуслуги»

Абитуриентам колледжей могут разрешить подавать документы через сервис «Поступи в вуз онлайн», доступный на «Госуслугах». С соответствующей инициативой выступило Минпросвещения.
«Проект <...> подготовлен в целях расширения функционировании суперсервиса „Поступление в вуз онлайн“ на образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования», — говорится в обосновании проекта на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов. Обсуждение проекта предполагается завершить к 26 января.
«Поступление в вуз онлайн» работает как часть «Госуслуг» с 2021 года. На данный момент, благодаря ему абитуриенты могут подать документы в высшие учебные государственные, муниципальные или частные (при наличии бюджетных мест) учреждения. В 2024 году этой функцией воспользовались около одного миллиона человек.
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