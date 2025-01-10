Комиссия начала осмотры разрушенных действиями ВСУ домов в Рыльском и Беловском районах Курской области. Кадры с повреждениями публикует губернатор региона Александр Хинштейн.
«Появились первые видео из Рыльского и Беловского районов Курской области, где сегодня начались комиссионные осмотры, домов, пострадавших от действий украинских нацистов», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что комиссия действует в населенных пунктах, где нет бескомиссионной выдачи сертификатов жителям, чье имущество пострадало от украинских атак.
Несмотря на то, что ранее жители этих пунктов не могли получить жилищный сертификат без оценки комиссии, ее работа была невозможна из соображений безопасности, отметил Хинштейн. В настоящее время комиссии могут отправиться в предоставленный Минобороны РФ список из 158 пунктов Курской области. В четырех из них, как минимум, есть здания, поврежденные армией Украины.
Хинштейн подчеркнул, что власти региона утвердили порядок формирования комиссий. По его словам, отдельным вопросом является то, почему этого не было сделано ранее. Губернатор Курской области призвал эвакуированных жителей, чьи населенные пункты не попали в список МО, не волноваться, поскольку ведомство продолжит формировать списки безопасных населенных пунктов.
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