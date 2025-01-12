12 января 2025
11 января 2025

Челябинский губернатор Текслер поздравил журналистов с Днем печати

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор пожелал журналистам энергии для воплощения творческих планов
Губернатор пожелал журналистам энергии для воплощения творческих планов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил журналистов с Днем российской печати. Поздравление опубликовал сайт главы региона.

«Поздравляю вас с Днем российской печати! Этот праздник отмечают не только работники прессы, но и специалисты телевидения, радио, интернет-изданий, все, кто трудится в медийной сфере. В современных условиях, когда информация зачастую становится инструментом политической борьбы, нередко используется в противоправных целях, особенно важно доносить до людей достоверные факты о происходящих событиях, отстаивать патриотическую гражданскую позицию, противостоять лжи», — подчеркнул Текслер.

Губернатор добавил, что профессия журналиста связана с особой ответственностью, с необходимостью в любой ситуации быть на стороне правды и справедливости. Он поблагодарил журналистское сообщество региона за верность профессиональному долгу, объективность, принципиальность, искреннее внимание к людям и за поддержку участников СВО. Также Текслер пожелал представителям журналистского сообщества крепкого здоровья, благополучия, успехов и энергии для воплощения в жизнь всех творческих планов и идей.

День российской печати отмечается 13 января. Праздник учрежден постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил журналистов с Днем российской печати. Поздравление опубликовал сайт главы региона. «Поздравляю вас с Днем российской печати! Этот праздник отмечают не только работники прессы, но и специалисты телевидения, радио, интернет-изданий, все, кто трудится в медийной сфере. В современных условиях, когда информация зачастую становится инструментом политической борьбы, нередко используется в противоправных целях, особенно важно доносить до людей достоверные факты о происходящих событиях, отстаивать патриотическую гражданскую позицию, противостоять лжи», — подчеркнул Текслер. Губернатор добавил, что профессия журналиста связана с особой ответственностью, с необходимостью в любой ситуации быть на стороне правды и справедливости. Он поблагодарил журналистское сообщество региона за верность профессиональному долгу, объективность, принципиальность, искреннее внимание к людям и за поддержку участников СВО. Также Текслер пожелал представителям журналистского сообщества крепкого здоровья, благополучия, успехов и энергии для воплощения в жизнь всех творческих планов и идей. День российской печати отмечается 13 января. Праздник учрежден постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...