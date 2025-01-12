Челябинский губернатор Текслер поздравил журналистов с Днем печати

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил журналистов с Днем российской печати. Поздравление опубликовал сайт главы региона.
«Поздравляю вас с Днем российской печати! Этот праздник отмечают не только работники прессы, но и специалисты телевидения, радио, интернет-изданий, все, кто трудится в медийной сфере. В современных условиях, когда информация зачастую становится инструментом политической борьбы, нередко используется в противоправных целях, особенно важно доносить до людей достоверные факты о происходящих событиях, отстаивать патриотическую гражданскую позицию, противостоять лжи», — подчеркнул Текслер.
Губернатор добавил, что профессия журналиста связана с особой ответственностью, с необходимостью в любой ситуации быть на стороне правды и справедливости. Он поблагодарил журналистское сообщество региона за верность профессиональному долгу, объективность, принципиальность, искреннее внимание к людям и за поддержку участников СВО. Также Текслер пожелал представителям журналистского сообщества крепкого здоровья, благополучия, успехов и энергии для воплощения в жизнь всех творческих планов и идей.
День российской печати отмечается 13 января. Праздник учрежден постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года.
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