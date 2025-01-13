Умерла Барбара Рыльска: в каких фильмах снималась и почему ее называли «польской Марлен Дитрих»

Польская актриса Барбара Рыльска умерла в ночь на 11 января на 90-м году жизни. При жизни Рыльска играла не только в театрах, но и снималась в кино и пела песни. Многие называли ее «польской Марлен Дитрих» (известная немецкая актриса — прим.). В каких фильмах снималась Рыльска — в материале URA.RU.
Биография и карьера в театре
Барбара Рыльска, уроженка Варшавы, родилась 20 января 1936 года. По завершении обучения в Варшавской академии драматического искусства она начала свою профессиональную карьеру в Варшавском театре комедии. В дальнейшем актриса присоединилась к труппе Варшавского театра Людовы, а вслед за этим работала в театре «Квадрат» до 2013 года.
Кино и музыкальная карьера
Помимо службы в театре Рыльска активно снималась в кино. Она принимала участие в таких картинах, как «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет», «Разыскиваемый, разыскиваемая», которые были особенно популярны в Советском Союзе.
В 1960-х годах она также занималась музыкальной карьерой. Многие поклонники часто сравнивали ее с одной из величайших актрис 20 века Марлен Дитрих, которую считали настоящим секс-символом.
Люди старшего возраста могут вспомнить Рыльскую по участию в радиопередаче «Подвечорку к микрофону». Она часто транслировалась на Первой программе Польского радио.
Фильмография
В течение своей карьеры Барбара Рыльска приняла участие в ряде известных кинопроектов. Помимо вышеперечисленных фильмов, она также снималась в картине «Те, кого ищут» (1972), в которой она исполнила роль жены «вечного директора». В фильме «Юлия, Анна, Геновефа» (1967) Рыльска предстала в образе певицы Ренаты Сенявской. Еще одной заметной работой стал фильм «Скандал из-за Баси» (1959), где ее персонажем была Bolena. Кроме того, в 2000 году Барбара Рыльска приняла участие в съемках польских телесериалов, включая проекты «Адам и Ева» и «Квартиранты».
Смерть актрисы
Барбара Рыльска умерла в ночь на 11 января — за девять дней до своего юбилея. О ее смерти сообщило сообщество польских сценических художников (ZASP).
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