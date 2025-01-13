13 января 2025

Экс-глава района Перми, ушедший после скандала с критикой ВС РФ, нашел новую работу

Экс-глава Орджоникидзевского района Перми трудоустроился в Корпорацию ПСС
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Карабатов нашел работу в коммерческой организации
Евгений Карабатов нашел работу в коммерческой организации Фото:

Бывший глава Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов нашел новую работу. Экс-чиновник трудоустроился в Корпорацию ПСС, в которую входит несколько предприятий.

«Бывший глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов работает в Корпорации ПСС, — пишет „Ъ-Прикамье“ со ссылкой на собственный источник. Связаться с Карабатовым по телефону URA.RU не удалось, его номер, известный редакции, оказался недоступен.

В марте 2024 года бывший глава Орджоникидзевского района оказался в центре скандала из-за видео, попавшего в Сеть. На нем он нелестно высказался о командирах российской армии. Осенью того же года Карабатов оставил должность, сейчас обязанности главы района временно исполняет Светлана Ломаева.

В Корпорацию ПСС входят несколько предприятий, головное из них, «Пермснабсбыт». В 2023 году корпорация открыла в Перми крупнейший в России завод по производству зарядных станций для электромобилей.

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Бывший глава Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов нашел новую работу. Экс-чиновник трудоустроился в Корпорацию ПСС, в которую входит несколько предприятий. «Бывший глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов работает в Корпорации ПСС, — пишет „Ъ-Прикамье“ со ссылкой на собственный источник. Связаться с Карабатовым по телефону URA.RU не удалось, его номер, известный редакции, оказался недоступен. В марте 2024 года бывший глава Орджоникидзевского района оказался в центре скандала из-за видео, попавшего в Сеть. На нем он нелестно высказался о командирах российской армии. Осенью того же года Карабатов оставил должность, сейчас обязанности главы района временно исполняет Светлана Ломаева. В Корпорацию ПСС входят несколько предприятий, головное из них, «Пермснабсбыт». В 2023 году корпорация открыла в Перми крупнейший в России завод по производству зарядных станций для электромобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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