Экс-глава района Перми, ушедший после скандала с критикой ВС РФ, нашел новую работу

Бывший глава Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов нашел новую работу. Экс-чиновник трудоустроился в Корпорацию ПСС, в которую входит несколько предприятий.
«Бывший глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов работает в Корпорации ПСС, — пишет „Ъ-Прикамье“ со ссылкой на собственный источник. Связаться с Карабатовым по телефону URA.RU не удалось, его номер, известный редакции, оказался недоступен.
В марте 2024 года бывший глава Орджоникидзевского района оказался в центре скандала из-за видео, попавшего в Сеть. На нем он нелестно высказался о командирах российской армии. Осенью того же года Карабатов оставил должность, сейчас обязанности главы района временно исполняет Светлана Ломаева.
В Корпорацию ПСС входят несколько предприятий, головное из них, «Пермснабсбыт». В 2023 году корпорация открыла в Перми крупнейший в России завод по производству зарядных станций для электромобилей.
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