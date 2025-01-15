«Душил и повалил на пол»: авторитет БТР избил коммунальщика в мэрии Среднеуральска

Авторитет БТР избил коммунальщика в мэрии Среднеуральска

16 января 2025 в 12:16 Размер текста - 17 +

Местный авторитет набросился на сотрудника мэрии в рабочем кабинете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Среднеуральске авторитет Дмитрий Джалилов по кличке БТР напал на сотрудника управления ЖКХ Илью Реванова прямо в здании администрации. Причиной стал конфликт вокруг дорог, которые чистит от снега фирма «УСТК». Подрядчики требовали подписать акт выполненных работ не глядя, однако коммунальщик отказался и заявил, что проверит результат. О подробностях URA.RU рассказал начальник Управления среднеуральского ЖКХ Арсен Абаджян. «Представитель „УСТК“ и еще один человек пришли с журналом и попросили его подписать. Реванов в свою очередь попросил оставить журнал до пяти часов вечера. Объяснил, что изучит территории, которые прописаны в журнале, и, если все выполнено хорошо, — распишется. Их это не устроило, и один из них на моего подчиненного напал. Стал размахивать руками, материться, кричать, хватать за грудки, пытался повалить на пол, уронил стул. Все это было в присутствии шести коллег», — рассказал Абаджян. Они экстренно вызвали полицию, но еще до приезда стражей порядка дебошир сбежал. По словам коммунальщиков, им был местный авторитет Дмитрий Джалилов по кличке БТР. По неподтвержденной информации, он является приближенным среднеуральского «коммунального короля» Дмитрия Липина, с которым связывают фирму «УСТК». Получить комментарий Джалилова не удалось: человек, ответивший по номеру его телефона, заявил, что отношения к БТР не имеет. Агентство готово предоставить свою площадку, где Джалилов озвучит позицию. «Видимо, в Среднеуральске еще остались люди, которые думают, что могут кого-то запугать или заставить нарушать закон. Но администрация города этого не допустит. И очистит коммунальную схему от криминальных пережитков», — добавил Абаджян. Обновлено в 13.11: добавлен комментарий полиции «Потерпевший писать официальное заявление в полицию, увы, отказался. Письменно в своем объяснении сообщил, что претензий ни к кому не имеет. Зато должную инициативу проявил его непосредственный руководитель. В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД проводят по данному факту проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. Дмитрий Джалилов подозревается в нападении на человека Фото предоставлено источником URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Среднеуральске авторитет Дмитрий Джалилов по кличке БТР напал на сотрудника управления ЖКХ Илью Реванова прямо в здании администрации. Причиной стал конфликт вокруг дорог, которые чистит от снега фирма «УСТК». Подрядчики требовали подписать акт выполненных работ не глядя, однако коммунальщик отказался и заявил, что проверит результат. О подробностях URA.RU рассказал начальник Управления среднеуральского ЖКХ Арсен Абаджян. «Представитель „УСТК“ и еще один человек пришли с журналом и попросили его подписать. Реванов в свою очередь попросил оставить журнал до пяти часов вечера. Объяснил, что изучит территории, которые прописаны в журнале, и, если все выполнено хорошо, — распишется. Их это не устроило, и один из них на моего подчиненного напал. Стал размахивать руками, материться, кричать, хватать за грудки, пытался повалить на пол, уронил стул. Все это было в присутствии шести коллег», — рассказал Абаджян. Они экстренно вызвали полицию, но еще до приезда стражей порядка дебошир сбежал. По словам коммунальщиков, им был местный авторитет Дмитрий Джалилов по кличке БТР. По неподтвержденной информации, он является приближенным среднеуральского «коммунального короля» Дмитрия Липина, с которым связывают фирму «УСТК». Получить комментарий Джалилова не удалось: человек, ответивший по номеру его телефона, заявил, что отношения к БТР не имеет. Агентство готово предоставить свою площадку, где Джалилов озвучит позицию. «Видимо, в Среднеуральске еще остались люди, которые думают, что могут кого-то запугать или заставить нарушать закон. Но администрация города этого не допустит. И очистит коммунальную схему от криминальных пережитков», — добавил Абаджян. Обновлено в 13.11: добавлен комментарий полиции «Потерпевший писать официальное заявление в полицию, увы, отказался. Письменно в своем объяснении сообщил, что претензий ни к кому не имеет. Зато должную инициативу проявил его непосредственный руководитель. В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД проводят по данному факту проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.