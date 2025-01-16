Пермяк через суд получил пенсию своей мертвой матери

Пермяк подал в суд на пенсионный фонд и добился, чтобы ему выплатили пенсию его погибшей матери за период, когда она считалась без вести пропавшей. Копия решения Свердловского районного суда.
Согласно документам суда, пенсионерка исчезла и числилась без вести пропавшей. Спустя какое-то время суд установил дату ее смерти, что позволило сыну получить страховую сумму на погребение и начисленную пенсию. Когда мужчина пришел в пенсионный фонд ему в переводе пенсии отказали, так как специалисты самостоятельно решили приостановить начисление пенсии, узнав, что женщина без вести пропала. «Пермяк написал исковое заявление и потребовал начислить ему пенсию матери за тот период, когда она была без вести пропавшей», — говорится документах судебной инстанции.
Выслушав доводы сторон, суд пришел к выводу, что специалисты пенсионного фонда поступили неверно. Исковые требования сына были удовлетворены частично. Теперь пенсионный фонд обязать начислить и перевести ему пенсию матери за шесть месяцев пока она считалась без вести пропавшей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!