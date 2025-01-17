WP: Байден готовит неприятный сюрприз к инаугурации Трампа

Президент США Джо Байден до конца своего срока может помиловать людей, которые могут оказаться неугодными его приемнику Дональду Трампу. Также текущий лидер до прихода Трампа готовит законопроект о надбавках рабочим. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники внутри американской администрации. Байден делает то, что противоречит политике будущего главы.
«Байден до завершения срока своих полномочий может в упреждающем порядке помиловать лиц, рискующих оказаться в немилости у избранного президента США Дональда Трампа. <...> Приходящая администрация Трампа также столкнется с неприятным сюрпризом, когда вступит в законную силу проект по предоставлению надбавки в 12% к зарплате примерно 14 500 рабочим», — передают авторы материала.
По информации издания, хотя многие сотрудники администрации уже собирают вещи в преддверии инаугурации Трампа, ожидается, что Байден использует оставшееся время для подписания еще ряда важных указов. В частности, он планирует принять меры против дискриминации по половому признаку.
При этом отмечается, что после своей инаугурации Трамп не сможет отменить амнистию, которую Байден предоставил ряду заключенных. И он, вероятно, столкнется с юридическими проблемами, если попытается отменить временную защиту, предоставленную иммигрантам из Сальвадора, Венесуэлы, и других мест, отмечают журналисты.
Дональд Трамп станет официальным президентом США после инаугурации 20 января, передает 360.Ru. Он принесет присягу у Капитолия и выступит с речью. На днях американские журналисты также писали, что Байден увозит с Белого дома ряд секретных документов. Накануне тот выступил с прощальной речью, передает RT.
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