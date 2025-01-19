Жителя Усть-Катава оштрафовали за пропаганду блатной романтики

Житель города Усть-Катав Челябинской области оштрафован за публикацию в социальной сети символики экстремистской запрещенной организации. Об этом 20 января сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Усть-Катавским городским судом Челябинской области привлечен к административной ответственности Д. Киселев. Он в период с 13 мая по 28 декабря 2024 года посредством мобильного телефона разместил в социальной сети „ВКонтакте“ на своей странице, доступной неограниченному кругу лиц, символику экстремистской запрещенной организации „АУЕ“ (признана экстремистской организацией, запрещена на территории Российской Федерации)», — сообщили в пресс-службе.
В суде Киселев вину признал. Он пояснил, что действительно разместил на своей странице в «ВКонтакте» фотографию с символикой запрещенной организации. Учитывая обстоятельства правонарушения, его характер, признание вины и раскаяние, имущественное и семейное положение подсудимого, суд подвергнул Киселева наказанию в виде штрафа в размере 1000 рублей.
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