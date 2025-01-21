На трассе М5 в Челябинской области сняты ограничения движения

21 января 2025 в 14:15 Размер текста - 17 +

Движение было ограничено из-за метели (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на трассе М5 21 января сняли ограничения движения, которые были введены ранее из-за непогоды. Об этом предупредили в пресс-службе челябинской ГАИ. «Ранее введенное временное ограничение движения на трассе М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) в Челябинской области сняты», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничения были введены с семи часов утра. Ограничения движения на челябинском отрезке трассы М5 вводились до 14:00 из-за снегопада и метели. Водителей попросили воздержаться от поездок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на трассе М5 21 января сняли ограничения движения, которые были введены ранее из-за непогоды. Об этом предупредили в пресс-службе челябинской ГАИ. «Ранее введенное временное ограничение движения на трассе М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) в Челябинской области сняты», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничения были введены с семи часов утра. Ограничения движения на челябинском отрезке трассы М5 вводились до 14:00 из-за снегопада и метели. Водителей попросили воздержаться от поездок.