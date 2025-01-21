На трассе М5 в Челябинской области сняты ограничения движения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимняя дорога. Челябинск, зима, метель, дорога
Движение было ограничено из-за метели (архивное фото) Фото:

В Челябинской области на трассе М5 21 января сняли ограничения движения, которые были введены ранее из-за непогоды. Об этом предупредили в пресс-службе челябинской ГАИ.

«Ранее введенное временное ограничение движения на трассе М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) в Челябинской области сняты», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничения были введены с семи часов утра.

Ограничения движения на челябинском отрезке трассы М5 вводились до 14:00 из-за снегопада и метели. Водителей попросили воздержаться от поездок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на трассе М5 21 января сняли ограничения движения, которые были введены ранее из-за непогоды. Об этом предупредили в пресс-службе челябинской ГАИ. «Ранее введенное временное ограничение движения на трассе М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) в Челябинской области сняты», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничения были введены с семи часов утра. Ограничения движения на челябинском отрезке трассы М5 вводились до 14:00 из-за снегопада и метели. Водителей попросили воздержаться от поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...