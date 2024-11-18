В ХМАО сгорел фургон-рефрижератор

В поселке Солнечный Сургутского района ХМАО произошел пожар в промзоне. Загорелся фургон-рефрижератор, огонь полностью уничтожил двигатель и кабину, сообщила агентству URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория».
«Пожарные выезжали в промзону по сообщению о возгорании фургона-рефрижератора. В результате пожара двигательный отсек и кабина повреждены по всей площади», — уточнили в пресс-службе. Ущерб от возгорания составил порядка миллиона рублей.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность в оборудовании автомобиля. Пожарные быстро справились с огнем и спасли груз стоимостью три миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) около жилого дома вспыхнул автомобиль. По данным спасателей, причиной пожара стала неисправность электрооборудования, что привело к открытому горению в моторном отсеке.
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