Новым директором Шарташского лесопарка в Екатеринбурге, которому особое внимание уделяет руководство города и региона, с большой вероятностью станет Наталья Салмина, долгие годы работающая в сфере экологии. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Вариант с назначением сына бывшего вице-мэра Вадима Дударенко — Антона Дударенко — отклонили в последний момент.
«Салмина проходит финальные согласования. Если ничего не изменится, приступит к работе в ближайшее время», — анонсировал собеседник.
Сама Салмина от ответа на вопрос корреспондента URA.RU о грядущем назначении воздержалась. «Давайте дождемся информации о вступлении в должность и тогда уже будем разговаривать. Пока еще рано, факт не свершившийся», — добавила она.
С 2023 года Салмина (ей 48 лет) руководит «Центром безопасности промышленных отходов», до этого она семь лет была начальницей службы экологического контроля в ЕМУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов». В послужном списке Салминой также работа экологом в государственном «Центре экологического мониторинга и контроля» и компании «Альстом Грид». Кресло руководителя Шарташского лесопарка, за который отвечает региональное минприроды, пустует с июля, когда в отставку ушел Сергей Бондарев (командовал с августа 2022-го).
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