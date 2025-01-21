Назначение сына бывшего вице-мэра сорвалось: фамилия будущего директора Шарташа. Фото

Шарташский лесопарк возглавит экс-чиновница, работавшая с утилизацией отходов

21 января 2025 в 17:22 Размер текста - 17 +

Полновесного руководителя в Шарташском лесопарке нет с июля 2024-го Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Новым директором Шарташского лесопарка в Екатеринбурге, которому особое внимание уделяет руководство города и региона, с большой вероятностью станет Наталья Салмина, долгие годы работающая в сфере экологии. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Вариант с назначением сына бывшего вице-мэра Вадима Дударенко — Антона Дударенко — отклонили в последний момент. «Салмина проходит финальные согласования. Если ничего не изменится, приступит к работе в ближайшее время», — анонсировал собеседник. Сама Салмина от ответа на вопрос корреспондента URA.RU о грядущем назначении воздержалась. «Давайте дождемся информации о вступлении в должность и тогда уже будем разговаривать. Пока еще рано, факт не свершившийся», — добавила она. С 2023 года Салмина (ей 48 лет) руководит «Центром безопасности промышленных отходов», до этого она семь лет была начальницей службы экологического контроля в ЕМУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов». В послужном списке Салминой также работа экологом в государственном «Центре экологического мониторинга и контроля» и компании «Альстом Грид». Кресло руководителя Шарташского лесопарка, за который отвечает региональное минприроды, пустует с июля, когда в отставку ушел Сергей Бондарев (командовал с августа 2022-го). Опыт работы на муниципальной службы у Натальи Салминой есть Фото: личная страница Натальи Салминов «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым директором Шарташского лесопарка в Екатеринбурге, которому особое внимание уделяет руководство города и региона, с большой вероятностью станет Наталья Салмина, долгие годы работающая в сфере экологии. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Вариант с назначением сына бывшего вице-мэра Вадима Дударенко — Антона Дударенко — отклонили в последний момент. «Салмина проходит финальные согласования. Если ничего не изменится, приступит к работе в ближайшее время», — анонсировал собеседник. Сама Салмина от ответа на вопрос корреспондента URA.RU о грядущем назначении воздержалась. «Давайте дождемся информации о вступлении в должность и тогда уже будем разговаривать. Пока еще рано, факт не свершившийся», — добавила она. С 2023 года Салмина (ей 48 лет) руководит «Центром безопасности промышленных отходов», до этого она семь лет была начальницей службы экологического контроля в ЕМУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов». В послужном списке Салминой также работа экологом в государственном «Центре экологического мониторинга и контроля» и компании «Альстом Грид». Кресло руководителя Шарташского лесопарка, за который отвечает региональное минприроды, пустует с июля, когда в отставку ушел Сергей Бондарев (командовал с августа 2022-го).