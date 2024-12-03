Сын «тунгусовского» вице-мэра Екатеринбурга претендует на хорошую должность

На пост директора знакового для Екатеринбурга Шарташского лесопарка, которому руководство области уделяет особое внимание (есть целая программа развития), рассматривается ресторатор Артем Дударенко, сын бывшего замглавы горадминистрации Вадима Дударенко. О готовящемся назначении URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Кандидатура Дударенко-младшего уже согласована», — поделился собеседник. По словам другого источника URA.RU, близкого к одному из бизнес-лагерей, есть еще один претендент на должность, его фамилия не раскрывается. Кресло руководителя Шарташского лесопарка, за который отвечает региональное минприроды, пустует с июля, когда в отставку ушел Сергей Бондарев (командовал с августа 2022-го).
Вадим Дударенко был вице-мэром в 2008—2018 годах, считался одним из ярчайших представителей старой городской команды, которую формировал сначала легендарный Аркадий Чернецкий (мэр в 1992—2010 годах), а затем теневой лидер администрации, другой вице-мэр — Владимир Тунгусов (впоследствии вице-губернатор). Когда глава региона Евгений Куйвашев уволил Тунгусова за попытку установить контроль над гордумой по итогам выборов 2018 года и в рамках борьбы с коррупцией стал зачищать мэрию от лояльных Тунгусову кадров, Дударенко ушел в числе первых — в октябре 2018-го.
Артем Дударенко известен как владелец бара InTouch. По данным сервиса СБИС, он также является руководителем компаний «Шкатулка» (профиль деятельности указан как рестораны и кафе), а также «Искра» (развлечения). В 2022-м году он участвовал в выборах в гордуму от «Новых людей», но не смог пройти праймериз. URA.RU обратилось за комментарием к молодому управленцу, ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!