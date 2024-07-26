Руководитель личного проекта Куйвашева покинул пост

Директор Шарташского лесопарка Бондарев покинул пост

26 июля 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Бондарев ушел с должности по личным обстоятельствам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор Шарташского лесопарка — проекта губернатора Евгения Куйвашева, за которым он следит особо, Сергей Бондарев покинул свой пост. Причина — личные обстоятельства, написал он у себя в telegram-канале. «Друзья, хочу сообщить, что по личным обстоятельствам я покидаю пост. Путь, который мы с командой проделали за минувшие два года, стал для меня, без преувеличения, очень важной эпохой и подарил мне бесценный опыт: трудности, победы, неожиданные повороты, достижения и радость от проделанной работы», — написал Бондарев. Он поблагодарил команду парка, главу областного министерства природы Дениса Мамонтова, предпринимателей, которые ему помогали, посетителей. И выразил уверенность, что парк и дальше будет развиваться. Временно исполняющим обязанности парка стал его заместитель Юрий Горланов. Бондарев возглавил Шарташскмй лесопарк в августе 2022 года, сменив на этом посту Артура Зиганшина. С 2017 году в парке пытаются реализовать масштабную концепцию обновления — с подачи губернатора, создан даже большой мастер-план. Но приступить к масштабным работам пока не удалось ни одному директору. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор Шарташского лесопарка — проекта губернатора Евгения Куйвашева, за которым он следит особо, Сергей Бондарев покинул свой пост. Причина — личные обстоятельства, написал он у себя в telegram-канале. «Друзья, хочу сообщить, что по личным обстоятельствам я покидаю пост. Путь, который мы с командой проделали за минувшие два года, стал для меня, без преувеличения, очень важной эпохой и подарил мне бесценный опыт: трудности, победы, неожиданные повороты, достижения и радость от проделанной работы», — написал Бондарев. Он поблагодарил команду парка, главу областного министерства природы Дениса Мамонтова, предпринимателей, которые ему помогали, посетителей. И выразил уверенность, что парк и дальше будет развиваться. Временно исполняющим обязанности парка стал его заместитель Юрий Горланов. Бондарев возглавил Шарташскмй лесопарк в августе 2022 года, сменив на этом посту Артура Зиганшина. С 2017 году в парке пытаются реализовать масштабную концепцию обновления — с подачи губернатора, создан даже большой мастер-план. Но приступить к масштабным работам пока не удалось ни одному директору.