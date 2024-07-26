Руководитель личного проекта Куйвашева покинул пост

Директор Шарташского лесопарка Бондарев покинул пост
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Шарташский лесопарк. Екатеринбург, шарташский лесопарк, шарташский лесной парк, бондарев сергей
Бондарев ушел с должности по личным обстоятельствам Фото:

Директор Шарташского лесопарка — проекта губернатора Евгения Куйвашева, за которым он следит особо, Сергей Бондарев покинул свой пост. Причина — личные обстоятельства, написал он у себя в telegram-канале.

«Друзья, хочу сообщить, что по личным обстоятельствам я покидаю пост. Путь, который мы с командой проделали за минувшие два года, стал для меня, без преувеличения, очень важной эпохой и подарил мне бесценный опыт: трудности, победы, неожиданные повороты, достижения и радость от проделанной работы», — написал Бондарев.

Он поблагодарил команду парка, главу областного министерства природы Дениса Мамонтова, предпринимателей, которые ему помогали, посетителей. И выразил уверенность, что парк и дальше будет развиваться. Временно исполняющим обязанности парка стал его заместитель Юрий Горланов.

Бондарев возглавил Шарташскмй лесопарк в августе 2022 года, сменив на этом посту Артура Зиганшина. С 2017 году в парке пытаются реализовать масштабную концепцию обновления — с подачи губернатора, создан даже большой мастер-план. Но приступить к масштабным работам пока не удалось ни одному директору.

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Директор Шарташского лесопарка — проекта губернатора Евгения Куйвашева, за которым он следит особо, Сергей Бондарев покинул свой пост. Причина — личные обстоятельства, написал он у себя в telegram-канале. «Друзья, хочу сообщить, что по личным обстоятельствам я покидаю пост. Путь, который мы с командой проделали за минувшие два года, стал для меня, без преувеличения, очень важной эпохой и подарил мне бесценный опыт: трудности, победы, неожиданные повороты, достижения и радость от проделанной работы», — написал Бондарев. Он поблагодарил команду парка, главу областного министерства природы Дениса Мамонтова, предпринимателей, которые ему помогали, посетителей. И выразил уверенность, что парк и дальше будет развиваться. Временно исполняющим обязанности парка стал его заместитель Юрий Горланов. Бондарев возглавил Шарташскмй лесопарк в августе 2022 года, сменив на этом посту Артура Зиганшина. С 2017 году в парке пытаются реализовать масштабную концепцию обновления — с подачи губернатора, создан даже большой мастер-план. Но приступить к масштабным работам пока не удалось ни одному директору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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