22 января 2025

Над Пермью заметили самолет-«разведчик» с огромным радаром. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермь прилетел А-50
В Пермь прилетел А-50 Фото:

В небе над Пермью в четверг, 23 января, пролетел необычный самолет А-50 с огромной радиолокационной антенной, размещенной на фюзеляже. Воздушное судно было замечено горожанами при заходе на посадку в аэропорт «Большое Савино», рассказали URA.RU очевидцы.

«Самолет с огромной антенной был замечен в районе 14:00. Он пролетел над центром города, похоже, что заходил на посадку», — сообщили агентству очевидцы. Самолет А-50 был принят на вооружение в 1989 году. На сайте Минобороны РФ указано, что он «предназначен для обнаружения и опознавания воздушных объектов, определения их координат и параметров движения, выдачи информации на командные пункты».

К примеру, радар А-50 способен обнаружить воздушные цели класса «бомбардировщик» на расстоянии -до 650 км, а класса «истребитель» — до 300 км. Также воздушное судно используется «для наведения истребителей-перехватчиков и вывода самолетов фронтовой авиации в район наземных целей при их боевых действиях на малых высотах», — поясняется на сайте Минобороны России. Примечательно, что на самолете установлены пермские двигатели.

В феврале 2024 года пермяков встревожил самолет, который продолжительное время кружил над городом. Как оказалась, облетчик-лаборатория проверял в Перми систему посадки.

А-50 предназначен для обнаружения различных целей и может использоваться, как воздушный командный пункт
А-50 предназначен для обнаружения различных целей и может использоваться, как воздушный командный пункт
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В небе над Пермью в четверг, 23 января, пролетел необычный самолет А-50 с огромной радиолокационной антенной, размещенной на фюзеляже. Воздушное судно было замечено горожанами при заходе на посадку в аэропорт «Большое Савино», рассказали URA.RU очевидцы. «Самолет с огромной антенной был замечен в районе 14:00. Он пролетел над центром города, похоже, что заходил на посадку», — сообщили агентству очевидцы. Самолет А-50 был принят на вооружение в 1989 году. На сайте Минобороны РФ указано, что он «предназначен для обнаружения и опознавания воздушных объектов, определения их координат и параметров движения, выдачи информации на командные пункты». К примеру, радар А-50 способен обнаружить воздушные цели класса «бомбардировщик» на расстоянии -до 650 км, а класса «истребитель» — до 300 км. Также воздушное судно используется «для наведения истребителей-перехватчиков и вывода самолетов фронтовой авиации в район наземных целей при их боевых действиях на малых высотах», — поясняется на сайте Минобороны России. Примечательно, что на самолете установлены пермские двигатели. В феврале 2024 года пермяков встревожил самолет, который продолжительное время кружил над городом. Как оказалась, облетчик-лаборатория проверял в Перми систему посадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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