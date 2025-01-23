23 января 2025

Пермские термы снизят цены для студентов и Татьян

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные комплексы предлагают скидки на свои услуги до 30%
Термальные комплексы предлагают скидки на свои услуги до 30% Фото:

На День студента и Татьянин день, который празднуется 25 января, термы Перми снизят цены на свои услуги. Но скидку сделают только учащимся вузов и Татьянам. Для этого на входе нужно будет предъявить паспорт или студенческий билет. Такая информация опубликована в социальных сетях и на сайтах термальных комплексов.

«25 января 2025 года скидка 25% всем Татьянам и студентам очного отделения», — сказано на сайте комплекса «Тенториум». Уточняется, что цены снизят только на тарифы. Стоимость остальных услуг не изменится.

В «Пермских термах» корреспонденту агентства рассказали, что для учащихся и Татьян сделают скидку в размере 30%. Дисконт также действует на любой тариф.

В термальном комплексе «Акватория» цены снижать не стали, но сделали бесплатный час. При покупке любого тарифа студенты и Татьяны могут пользоваться услугами комплекса на час дольше. 

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На День студента и Татьянин день, который празднуется 25 января, термы Перми снизят цены на свои услуги. Но скидку сделают только учащимся вузов и Татьянам. Для этого на входе нужно будет предъявить паспорт или студенческий билет. Такая информация опубликована в социальных сетях и на сайтах термальных комплексов. «25 января 2025 года скидка 25% всем Татьянам и студентам очного отделения», — сказано на сайте комплекса «Тенториум». Уточняется, что цены снизят только на тарифы. Стоимость остальных услуг не изменится. В «Пермских термах» корреспонденту агентства рассказали, что для учащихся и Татьян сделают скидку в размере 30%. Дисконт также действует на любой тариф. В термальном комплексе «Акватория» цены снижать не стали, но сделали бесплатный час. При покупке любого тарифа студенты и Татьяны могут пользоваться услугами комплекса на час дольше. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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