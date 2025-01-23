Пермские термы снизят цены для студентов и Татьян

На День студента и Татьянин день, который празднуется 25 января, термы Перми снизят цены на свои услуги. Но скидку сделают только учащимся вузов и Татьянам. Для этого на входе нужно будет предъявить паспорт или студенческий билет. Такая информация опубликована в социальных сетях и на сайтах термальных комплексов.
«25 января 2025 года скидка 25% всем Татьянам и студентам очного отделения», — сказано на сайте комплекса «Тенториум». Уточняется, что цены снизят только на тарифы. Стоимость остальных услуг не изменится.
В «Пермских термах» корреспонденту агентства рассказали, что для учащихся и Татьян сделают скидку в размере 30%. Дисконт также действует на любой тариф.
В термальном комплексе «Акватория» цены снижать не стали, но сделали бесплатный час. При покупке любого тарифа студенты и Татьяны могут пользоваться услугами комплекса на час дольше.
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