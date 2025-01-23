Самолет Utair заметил таинственные объекты на радаре при полете в Сургут

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Уфы в Сургут, зафиксировал на радаре два неопознанных объекта. Информация о происшествии была предоставлена экипажем воздушного судна и зафиксирована системой предупреждения столкновений.
«На высоте 110 метров и удалении 13 километров от аэродрома Уфа система безопасности TCAS предупредила о возможном столкновении, зафиксировав две метки. Одна из них находилась слева от самолета, другая — снизу», — указано в публикации telegram-канала AVIAINCIDENT.
Приборы не смогли определить высоту, на которой находились объекты. По наблюдению пилотов, других воздушных судов поблизости не было. Согласно отчету, погода в районе инцидента была удовлетворительная, с хорошей видимостью. Экипаж продолжил полет к пункту назначения, самолет успешно приземлился в аэропорту Сургута.
Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Utair в суде отбился от претензий из-за проверки паспортов перед посадкой в самолет Ространснадзор обвинил компанию в нарушении правил безопасности, заявив, что она не сверяет документы с посадочными талонами.
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