В результате ДТП с участием грузовика и двух легковушек на трассе Пермь — Березники погиб водитель. Еще трем людям потребовалась помощь медиков, передает Госавтоинспекция Пермского края.
«В результате автоаварии водитель Kia Cerato погиб на месте происшествия, травмы различной степени тяжести получил пассажир данной машины. Кроме того, водитель Kia Venga и его пассажирка были госпитализированы», — рассказали в дорожной полиции.
Было установлено, что водитель Kia Venga на 90-ом километре трассы не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением. Он не справился с управлением. Его машину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Sitrak. Большегруз вынесло на «встречку», где он столкнулся с Kia Cerato. По факту аварии проводится проверка.
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