Подозреваемый в смерти магнитогорца подписал контракт на СВО

24 января 2025 в 16:51 Размер текста - 17 +

Смерть магнитогорца наступила после ударов в бане Фото: Илья Московец © URA.RU Один из трех подозреваемых в смерти жителя Магнитогорска Челябинской области подписал контракт на СВО. Вдова погибшего выступила против приостановления расследования. «Находясь в СИЗО, один из обвиняемых заключил контракт с Минобороны. Производство по делу в отношении одного из обвиняемых будет приостановлено, и он будет направлен в зону СВО для прохождения военной службы», — цитирует слова адвоката Андрея Взюкова сайт «74.ру». Юрист отметил, что сейчас никакой возможности повлиять на решение суда нет. По словам адвоката, сейчас есть несколько вариантов развития событий. Если подозреваемый вернется со спецоперации с госнаградами или ранением, либо не вернется, то в его отношении уголовное преследование прекращается. Если наград и ранений не будет, то следствие по данному делу возобновится. Отец троих детей отправился в баню вечером 14 февраля 2024 года на празднование отпуска участика СВО. Друзья магнитогорца рассказали, что он употребил алкоголь и лег спать. Экспертиза показала, что смерть мужчины наступила от травм, нанесенных тупым предметом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из трех подозреваемых в смерти жителя Магнитогорска Челябинской области подписал контракт на СВО. Вдова погибшего выступила против приостановления расследования. «Находясь в СИЗО, один из обвиняемых заключил контракт с Минобороны. Производство по делу в отношении одного из обвиняемых будет приостановлено, и он будет направлен в зону СВО для прохождения военной службы», — цитирует слова адвоката Андрея Взюкова сайт «74.ру». Юрист отметил, что сейчас никакой возможности повлиять на решение суда нет. По словам адвоката, сейчас есть несколько вариантов развития событий. Если подозреваемый вернется со спецоперации с госнаградами или ранением, либо не вернется, то в его отношении уголовное преследование прекращается. Если наград и ранений не будет, то следствие по данному делу возобновится. Отец троих детей отправился в баню вечером 14 февраля 2024 года на празднование отпуска участика СВО. Друзья магнитогорца рассказали, что он употребил алкоголь и лег спать. Экспертиза показала, что смерть мужчины наступила от травм, нанесенных тупым предметом.